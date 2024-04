Σε 4 ανήλθαν οι νεκροί και 50 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό, μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών (οι αρχικές αναφορές έδιναν 7,2 Ρίχτερ) που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων στην κομητεία Χουάλιεν και πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Ο καταστροφικός σεισμός καταγράφηκε στις 7:58 τοπική ώρα (2:58 ώρα Ελλάδος) και μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν μεταδίδουν πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί σε συντρίμμια.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση. «Δυο κτίρια κατέρρευσαν (…) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν. Ωστόσο μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της πρωτεύουσας Ταϊπέι όταν σημειώθηκε, σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω το μέγεθος του σεισμού

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών.

Παράλληλα, η ιαπωνική σεισμολογική υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον σεισμό, κάνοντας λόγο για δόνηση 7,7 βαθμών (από 7,5).

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων επίσης εξέδωσε επίσης έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να σπεύσουν σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και —πολύ περισσότερο— σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι.

Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι —τουλάχιστον 25—, οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό.

Η ισχυρότερη δόνηση εδώ και 25 χρόνια

Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στη νήσο «εδώ και εικοσιπέντε χρόνια», κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, του Γου Τσιεν-φου.

«Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (…) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην καταστροφή του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν σεισμός ισχύος 7,6 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε κάπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κάπου 50.000 κτίρια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Reuters, ΑFP