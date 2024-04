Σπάνιας σφοδρότητας καταιγίδες με ανέμους κατηγορίας τυφώνα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους στην νότια κινεζική επαρχία Τζιανγκσί από το σαββατοκύριακο, τρεις από τους οποίους ‘ρούφηξαν’ οι άνεμοι όταν έσπασαν τα παράθυρα στα διαμερίσματά τους σε πολυώροφο κτίριο την ώρα που κοιμόντουσαν με αποτέλεσμα να βρεθούν στο κενό.

Η ακραία κακοκαιρία έχει πλήξει εννέα πόλεις, μεταξύ των οποίων την Ναντσάνγκ και Τζιουτζιάνγκ, επηρεάζοντας 93.000 ανθρώπους σε 54 κομητείες, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης πλημμυρών στην επαρχία Τζιανγκσί.

Σφοδρές βροχοπτώσεις και χαλάζι με μέγεθος μπάλας του γκολφ

Muss Beard Trending in China… A mother with her daughter in their apartment was watching the weather accompanied by thunderstorms, so she left her daughter and went away for a few seconds, when a strong storm broke out, breaking the glass of their balcony in a terrifying… pic.twitter.com/Oh0mVLEi0K — اول من!! (@TheFirst1to) April 2, 2024



Την Κυριακή, η ακραία καταιγίδα συνοδευόταν από σφοδρές ριπές ανέμων που ξερίζωσαν από τα πλαίσιά τους παράθυρα με μέγεθος πόρτας σε πολυώροφο κτίριο στην Ναντσάνγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας. Τρεις άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα κρεβάτια τους και βρέθηκαν στο κενό, χάνοντας τη ζωή τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αξιωματούχοι δήλωσαν την Τετάρτη ότι επτά άνθρωποι έχουν έως τώρα χάσει τη ζωή τους σε όλη την επαρχία και 552 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Δήλωσαν επίσης ότι 2.751 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Here’s a brief compilation of the 3/31 overnight extreme downburst in Nanchang, Jiangxi Province. So far 4 fatalities, 10 injuries reported, three of them were sucked out of their room while the entire window and wall were blown away, another one might due to the collapsed roof. pic.twitter.com/3IMs4L64hE — Eric Wang (@Ericwang1101) April 1, 2024

Οι ισχυρές καταιγίδες -οι ισχυρότερες εδώ και πάνω από μία δεκαετία– που συνοδεύονταν από αστραπές, σφοδρές βροχοπτώσεις και χαλάζι με μέγεθος μπάλας του γκολφ προκάλεσαν επίσης ζημιές ύψους 150 εκατ. γιουάν (21 εκατ. δολάρια) σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για σφοδρούς ανέμους με ταχύτητα έως και επιπέδου 12 στη σχετική τοπική κλίμακα, που αντιστοιχούν σε τυφώνα Κατηγορίας 1. Οι άνεμοι τέτοιας έντασης είναι σύνηθες φαινόμενο όταν τυφώνες πλήττουν την Κίνα και γενικά την ανατολική Ασία αλλά σπάνια παρατηρούνται σε περιοχές της ενδοχώρας, όπως στην επαρχία Τζιανγκσί.

E China’s Jiangxi Province recently experienced some major meteorological disasters. As of April 1st, the severe convective weather has resulted in 4 fatalities and more than 10 injuries in Nanchang, the capital city of the province. pic.twitter.com/I2EqAncJd8 — People’s Daily, China (@PDChina) April 2, 2024

Η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία διατήρησε την υψηλότερη βαθμίδα -πορτοκαλί– συναγερμού για τις καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Κίνας καθώς οι ισχυροί άνεμοι, οι χαλαζοπτώσεις και οι καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ