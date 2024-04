Ο Δούκας συνεχάρη τον Ιμάμογλου στα τουρκικά και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης απάντησε στα ελληνικά

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ήταν ο μεγάλος νικητής των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία καθώς επανεξελέγη δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, του έστειλε συγχαρητήρια στα τουρκικά.

«Tebrikler» (συγχαρητήρια) έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χάρης Δούκας, συγχαίροντας τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.

«Η επανεκλογή σου επισφραγίζει την πολύ επιτυχημένη θητεία σου. Το όραμά σου για μία πόλη σύγχρονη και δημοκρατική αποτελεί πηγή έμπνευσης εντός και εκτός Τουρκίας. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα είναι αγαστή, με γνώμονα τις κοινές μας αξίες και την αποφασιστική δέσμευσή μας για την καταπολέμηση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας», προσέθεσε ο Χάρης Δούκας.

Και συνέχεισε ευχόμενος καλή επιτυχία στον Εκρέμ Ιμάμογλου επίσης στα τουρκικά. «Başarılar diliyoruz!», κατέληξε το συγχαρητήριο μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου απάντησε στον Χάρη Δούκα και τον ευχαρίστησε επίσης με ανάρτησή του στο X και μάλιστα στα ελληνικά. «Ευχαριστώ», έγραψε στα ελληνικά ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε το μήνυμά του στα αγγλικά.

Ευχαριστώ Mayor @h_doukas!

I am delighted to be surrounded by colleagues who share the same values of democracy as I do. Being called inspirational humbles me. Istanbul and its citizens inspire me daily, making my job of serving them easier. Here’s to brighter futures!

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) April 2, 2024