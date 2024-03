Τζένιφερ Άνιστον: Πώς καταφέρνει να δείχνει νέα και λαμπερή

Τον γύρο των social media έκαναν οι πρόσφατες φωτογραφίες που δείχνουν τη Σάντρα Μπούλοκ μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον να βγαίνουν από το γραφείο γνωστού πλαστικού χειρουργού. Συγκεκριμάν οι δύο ηθοποιοί, οι οποίες είναι και φίλες εθεάθησαν στο The Retreat At Split Rock που βρίσκεται στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.

Η 55χρονη ηθοποιός στο παρελθόν έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει μπότοξ, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι που της ταίριαζε και για τον λόγο αυτό στη συνέχεια επέλεξε τις ενέσεις πεπτιδίων.

Αν και εδώ και δεκαετίες αρνούνταν ότι είχε κάνει πλαστική στη μύτη, το 2007 δήλωσε στο People ότι έκανε ρινοπλαστική γιατί είχε διάφραγμα και όχι για να αλλάξει το σχήμα της μύτης της. «Το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ. Όσον αφορά όλες τις άλλες φήμες, όσο βαρετό και αν ακούγεται, εξακολουθεί να είναι δική μου».

Το 2015, η Άνιστον είχε πει ότι δεν είναι οπαδός των ενέσεων. «Ο κόσμος νομίζει ότι κάνω πολλές ενέσεις botox, αλλά δεν κάνω. Δεν λέω ότι δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά βλέπω ότι είναι ένας ολισθηρός δρόμος. Όλα αυτά μου φαίνονται γελοία», είχε πει η ηθοποιός.

Στα άλλα μυστικά που έχει για να δείχνει νέα και να διατηρεί τη σιλουέτα της λεπτή είναι πώς γυμνάζεται σκληρά σε καθημερινή βάση ενώ κάνει διαλειμματική νηστεία ακολουθώντας το μοντέλο 16:8.

Jennifer Aniston, 55, and Sandra Bullock, 59, are seen leaving a plastic surgery office in Connecticut that is known for facelifts and rhinoplasty https://t.co/jjmBNeJ28u pic.twitter.com/S4oOIzi724

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2024