Σακίρα: Νέος έρωτας για τη διάσημη τραγουδίστρια;

Η Σακίρα και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, ο ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά του Netflix «Emily in Paris» συμπρωταγωνίστησαν στο νέο βίντεο κλιπ της τραγουδίστριας σε πολύ καυτές στιγμές και στη συνέχεια εθεάθησαν μαζί σε βραδινή τους έξοδο.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός βρέθηκαν μαζί σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο της Νέας Υόρκης, όπου και τους εντόπισε ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι.

Ο ηθοποιός, είχε βρεθεί προηγουμένως στο σόου που έκανε η Σακίρα στην Times Square. Ωστόσο όλα ξεκίνησαν όταν οι δυο τους συμπρωταγωνίστησαν στο βίντεο κλιπ της Σακίρα στο ντουέτο της με την Cardi B «Punteria». Σε αυτό, οι δυο τους έρχονται ιδιαίτερα κοντά και φθάνουν στο σημείο να βρεθούν, λίγο πριν ανταλλάξουν ένα φιλί στο στόμα.

Η Σακίρα, ανέβασε στιγμιότυπα από το νέο της τραγούδι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και επέλεξε αυτά με τον Λουσιέν Λαβίσκουντ.

Οι στίχοι του τραγουδιού λένε μεταξύ άλλων: «Έχεις καλό στόχο. Ξέρεις πού να με χτυπήσεις για να μείνω υποχωρητική. Έχεις το στυλ για να τραβήξεις την προσοχή μου. Μου ρίχνεις βέλη, πηγαίνουν κατευθείαν στην καρδιά μου. Και δεν έχει σημασία πόσο σκληρά προσπαθώ. Είναι αδύνατο να σε αποφύγω».

