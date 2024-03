Δεν σταματά η διαμάχη του 50 Cent με την πρώην σύζυγό του, Ντάφνι Τζόι. Η πρώην σύντροφος και μητέρα του 12χρονου γιου του, προέβη σε μια εξομολόγηση «βόμβα» κατηγορώντας τον ράπερ για βιασμό και σωματική κακοποίηση. Ακόμη, κατέθεσε νομικά έγγραφα στο δικαστήριο για να μπορέσει να κερδίσει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού τους.

Το 37χρονο μοντέλο αποφάσισε μέσα από μια ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram να αποκαλύψει την ανύπαρκτη σχέση του 50 Cent με τον γιο τους παρά την προσπάθεια της ίδιας. «Μετακομίσαμε στη Νέα Υόρκη για να σου δώσω την ευκαιρία να είσαι πατέρας του γιου μας. Τα δύο χρόνια που ζούσαμε μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από εσένα, είδες το παιδί σου δέκα φορές. Κουράστηκα να υποστηρίζω και να προστατεύω μια εικόνα για τον γιο μας, που ποτέ δεν κέρδισες».

Στη συνέχεια, η Ντάφνι Τζόι αναφέρθηκε στις κακοποιητικές συμπεριφορές που βίωσε από τον ράπερ, σημειώνοντας: «Ας εστιάσουμε στις κακές πράξεις σου, όπως ότι με βίαζες και με κακοποιούσες σεξουαλικά. Δεν είσαι πια ο καταπιεστής μου και ο Θεός μου θα σε χειρίζεται από εδώ και στο εξής».

Αφορμή γι’ αυτή την προσωπική εξομολόγηση της Ντάφνι Τζόι στάθηκε η εμπλοκή του ονόματός της στο σεξουαλικό σκάνδαλο του Diddy, καθώς κατονομάστηκε ως «εργαζόμενη για σεξ» στη μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του. Κι όπως όλα δείχνουν πίσω από αυτή την αναφορά κρύβεται το όνομα του 50 Cent.

Στην ανάρτησή της, λοιπόν, η ίδια διέψευσε όσα γράφονται εις βάρος του ονόματός της. «Έχεις καταστρέψει οριστικά την τελευταία ελπίδα που είχα για σένα ως πατέρα να διατηρήσεις την οικογένειά μας με αυτούς τους τελευταίους και εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον μου», τόνισε.

Εκπρόσωπος του 50 Cent μετέφερε μια σχετική δήλωσή του στο «Page Six»: «Οι ανησυχητικές κατηγορίες στις ένορκες υποθέσεις που κατατέθηκαν πρόσφατα σε μια δικαστική υπόθεση σχετικά με τη Ντάφνι Τζόι, τη μητέρα του 12χρονου παιδιού μου, μου ζήτησαν να προβώ σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να προστατέψω τον γιο μου».

«Οι ψευδείς και αβάσιμες κατηγορίες από τη Daphne Joy είναι ξεκάθαρα απάντηση στην απόφασή μου να ζητήσω την αποκλειστική επιμέλεια του γιου μου. Ο γιος μου Sire είναι η κύρια προτεραιότητά μου και το να τον κρατάω σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι η μόνη μου επιθυμία αυτή τη στιγμή», κατέληξε.

