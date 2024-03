Carol Doda, η θρυλική στριπτιζέζ του Σαν Φρανσίσκο – Απελευθερωμένη ή θύμα εκμετάλλευσης;

Το 1996, ο Τζόναθαν Πάρκερ δούλευε για την κτηματομεσιτική εταιρεία της οικογένειάς του, όταν έδειξε ένα μικρό κατάστημα στην οδό Union Street σε μια ηλικιωμένη γυναίκα με ξανθά μαλλιά που έφταναν μέχρι τον ουρανό. Ήξερε ποια ήταν η πιθανή ενοικιάστρια: Η Carol Doda (Κάρολ Ντόντα), η πρώτη γυμνόστηθη χορεύτρια της Αμερικής, της οποίας η εικόνα – και οι θηλές – κοσμούσαν την ταμπέλα του Condor Club στη γωνία της λεωφόρου Columbus και του Broadway στο North Beach κατά τις δεκαετίες του 1960 και του ’70.

Μέχρι τότε ήταν σχεδόν 60 ετών, αλλά γοητευτική όσο ποτέ με τον συνδυασμό της σεξουαλικότητας και του ανάλαφρου πνεύματός της.

«Ήταν τόσο έξυπνη επιχειρηματίας και είχε τεράστια ενέργεια», είπε για την Doda, η οποία διατηρούσε το κατάστημά της, Champagne & Lace Lingerie, στην οδό Union St. 1850 μέχρι το θάνατό της το 2015.

Σέξι τηλεφωνήματα επί πληρωμή

Ο Πάρκερ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν γύρω στα 30, προσελκύστηκε τόσο πολύ από αυτή την ενέργεια που άρχισε να κάνει παρέα με την Doda στην μπουτίκ της. Ενώ δεν είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, είπε ότι κατάφερε να κρατήσει την επιχείρηση σε λειτουργία απλά και μόνο με το να είναι η Carol Doda.

«Υπήρχε αυτό το μικρό ντουλάπι στο πίσω μέρος όπου έκανε τις κλήσεις ‘Tele-Doda’», θυμήθηκε ένα πρόσφατο ηλιόλουστο πρωινό στο γραφείο του Parker Film Co. στο San Rafael. «Ξέρετε, όπου μιλούσε σέξι στους ανθρώπους επί πληρωμή».

Θαυμαστής της νυχτερινής ζωής του Μπρόντγουεϊ από την εποχή που έπαιζε πλήκτρα για μια new wave μπάντα στα τοπικά κλαμπ, ο Πάρκερ μετάνιωσε που δεν είδε ποτέ το χαρακτηριστικό νούμερο της Doda να χορεύει τόπλες πάνω σε ένα λευκό πιάνο. Αλλά είχε την ευκαιρία να τη δει σε δράση κατά τη διάρκεια συναυλιών ως τελετάρχης σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της εκδήλωσης που τότε ήταν γνωστή ως Transvestite Ball.

«Είχε μια πολύ τραυματική ανατροφή και καμία απολύτως εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, ιδίως στους άνδρες», δήλωσε η πρώην χορεύτρια και τραγουδίστρια του Σαν Φρανσίσκο Marsha McGovern, η οποία εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ

Ένα κωμικό σενάριο για τη ζωή της

Επίδοξος κινηματογραφιστής εκείνη την εποχή, ο Πάρκερ την έβαλε σε μια από τις πρώτες του καλλιτεχνικές ταινίες και αργότερα άρχισε να δουλεύει πάνω σε ένα κωμικό σενάριο για τη ζωή της – «»Κάνε το αστείο», μου έλεγε πάντα».

Δεκαετίες αργότερα, το έργο αυτό είναι τώρα ένα ντοκιμαντέρ, το «Carol Doda Topless at the Condor», το οποίο θα βγει στις αίθουσες των ΗΠΑ την Παρασκευή 29 Μαρτίου. Και είναι πολύ πιο σύνθετο από μια φάρσα.

Ήταν η Carol Doda απελευθερωμένη ή θύμα εκμετάλλευσης; Είναι ηρωίδα ή τραγική φιγούρα; Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν το σημείο αναφοράς της ταινίας, η οποία ταξιδεύει τους θεατές στο swinging παρελθόν του Σαν Φρανσίσκο και κάνει εικασίες για την εσωτερική ζωή μιας sui generis ερμηνεύτριας που ήταν τόσο γοητευτική με καλό χιούμορ όσο και μυστικοπαθής για ένα οδυνηρό παρελθόν.

Δείτε το τρέιλερ του Carol Doda

«Της άρεσε η προσοχή, χρειαζόταν την προσοχή»

Γεννημένη στο Vallejo, η Doda παραμελήθηκε από τους διαζευγμένους γονείς της και φιλοξενήθηκε σε ένα καθολικό σχολείο σε ηλικία μόλις 4 ετών, σύμφωνα με άλλους που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ. Αφού μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο στην εφηβεία της, υπήρξε ένας καταχρηστικός γάμος και ένα διαζύγιο που της στέρησε τα δικαιώματα επιμέλειας του παιδιού της.

Στη συνέχεια η Doda ξεκίνησε ως σερβιτόρα κοκτέιλ στο Condor Club. Ήταν μια εποχή που το North Beach ήταν γνωστό ως «το Λας Βέγκας εκτός εποχής», με κάθε κλαμπ να σερβίρει μια καυτή χορευτική μπάντα και διασκεδαστές να παρουσιάζουν νέες τρέλες όπως το νούμερο με την ονομασία «κολύμπι».

Το γυμνόστηθο μαγιό monokini

Η Doda λάτρευε να χορεύει, οπότε τα αφεντικά του κλαμπ της είπαν να πηδήξει στο πιάνο. Κατασκεύασαν μάλιστα ένα ειδικό υδραυλικό ανελκυστήρα, ώστε το λευκό πιάνο να κατεβαίνει από το ταβάνι με τη Doda να χοροπηδάει πάνω του.

Τότε, μια μέρα, ο διαφημιστής Davey Rosenberg ήρθε στη Doda με ένα σκανδαλώδες ρούχο που είχε μάθει από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων – το γυμνόστηθο μαγιό monokini – και τον Ιούνιο του 1964, η Doda κατέβηκε στο κλαμπ πάνω σε αυτό το πιάνο με το στήθος της γυμνό. Μια νέα αίσθηση γεννήθηκε.

Οι ουρές έφταναν μέχρι το τετράγωνο. Μπάντες τόπλες, καταστήματα ανδρικών ρούχων τόπλες, ακόμη και τόπλες παπουτσοθήκες ξεφύτρωσαν σε όλη τη North Beach. Οι αξιωματούχοι της πόλης του Σαν Φρανσίσκο, έβαλαν την αστυνομία να πατάξει την επιχείρηση, σύροντας ημίγυμνες γυναίκες σε βαγόνια. Μια δίκη του 1965 διευθέτησε το ζήτημα του αν ο γυμνόστηθος χορός ήταν νόμιμος στην πόλη, επικαλούμενη τα κοινοτικά πρότυπα. Αλλά δεν διευθέτησε τα ερωτήματα σχετικά με το νόημα των τολμηρών ενεργειών της Doda.

«H Doda δεν ήταν ηλίθια»

Στην ταινία, η κοινωνιολόγος Sarah Thornton σημειώνει ότι η Doda ισχυρίστηκε ότι απλώς «έκανα ό,τι μου έλεγα» και αποκαλεί το monokini «ένα στιγμιαίο τέχνασμα». Όμως η πολιτισμική ακαδημαϊκός Wednesday Martin διατυπώνει μια πολύ διαφορετική θέση.

Η Doda «δεν ήταν ηλίθια», λέει η Martin στην ταινία. Νομίζω ότι σε κάποιο επίπεδο ήξερε ότι το monokini ήταν ένα όπλο».

Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, η Thornton κάνει μια ισχυρή παρατήρηση: «Οι δηλώσεις μόδας, όπως το τόπλες, μπορεί να ασκούν άμεση δύναμη στη συλλογική φαντασία, αλλά η πραγματική ισότητα της συστημικής αλλαγής είναι άπιαστη. Στο απόγειο της φήμης της, όταν η Doda προσέγγισε τους ιδιοκτήτες του Condor, τον Pete Mattioli και τον Gino Del Prete, για ένα μερίδιο της επιχείρησής τους, εκείνοι τη φρέναραν.

»Καθώς η προσφορά της για επιχειρηματικό κεφάλαιο απορρίφθηκε, η Doda εγκατέλειψε το Condor και ξεκίνησε τη δική της επιθεώρηση, η οποία περιλάμβανε καλλιτεχνικά αιχμηρή πολιτική σάτιρα. Όμως απέτυχε και αναγκάστηκε να επιστρέψει στις παραστάσεις της στο κλαμπ».

Αν οι ενέσεις σιλικόνης έφεραν ανακούφιση από αυτόν τον συναισθηματικό πόνο, εισήγαγαν επίσης πραγματική σωματική βλάβη

Πώς μια σύλληψη γυμνόστηθης έκανε την Carol Doda θρύλο του Σαν Φρανσίσκο

Την 1η Φεβρουαρίου 1966 η Carol Doda ποζάρει για μια φωτογραφία μπροστά από το Condor Club στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Πάρκερ δεν έχει όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη μεταξύ της ίδιας και των ιδιοκτητών του Condor εκείνη την εποχή, αλλά το ντοκιμαντέρ παρέχει κάποιες πληροφορίες για το πώς η Doda συνέχισε να κατευθύνει την καριέρα της για να εδραιωθεί στην ιστορία του Σαν Φρανσίσκο.

Ο Marlo McKenzie, ένας σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ από το Σαν Φρανσίσκο που προσέλαβε ο Πάρκερ για βοήθεια στο postproduction για τη σάτιρά του «The Architect» το 2016, ανακάλυψε ένα συρτάρι γεμάτο παλιές σημειώσεις του Πάρκερ για την Doda και βρήκε το βιβλίο «Three Nights at the Condor», της Μπενίτα Ματιόλι, συζύγου του πρώην συνιδιοκτήτη του Condor, που παρείχε έναν ολόκληρο κόσμο από αυτόπτες μάρτυρες της καριέρας της Doda, μεταξύ των οποίων ο Πιτ Ματιόλι, η αντίπαλη εξωτική χορεύτρια Τζούντι «Τάρα» Μάμου, ο σαξοφωνίστας των Sly and the Family Stone, Τζέρι Μαρτίνι και ο πρώην U. S. Rep. (και συνταξιούχος μπάρμαν της North Beach) John Burton.

Με αυτόν τον θησαυρό πληροφοριών, ο McKenzie, ο οποίος συν-σκηνοθέτησε την ταινία με τον Πάρκερ, δήλωσε ότι έκανε τακτικά φανταστικές συνομιλίες με την Doda κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής διαδικασίας: «Ρωτούσα την Κάρολ, ‘Είναι αυτό υπερβολικό; Είναι αυτό υπερβολικό;’».

Δείτε ένα βίντεο με την ιστορία της Κάρολ Ντόντα

Το στήθος της μεγάλωνε και μεγάλωνε και μεγάλωνε

«Αυτή ήταν μια ταινία όπου θα μπορούσαμε να την κάνουμε πραγματικά εντυπωσιακή, να το παρακάνουμε», δήλωσε ο McKenzie.

Μια μέρα στη φαντασία του, ο McKenzie άρχισε να μιλάει με την Doda για το στήθος της, το οποίο με τη βοήθεια επικίνδυνων ενέσεων σιλικόνης μεγάλωνε – και μεγάλωνε και μεγάλωνε – έως ότου το στήθος της που ήταν 84 εκατοστά έφτασε τα 111.

«Επέστρεψα στα πρακτικά και βρήκα τέσσερις ή πέντε (συνεντευξιαζόμενους) να λένε ότι όταν η Κάρολ βγήκε για πρώτη φορά τόπλες ήταν επίπεδη σαν τηγανίτα ή είχε «μικρά τηγανητά αυγά»», είπε ο McKenzie. «Και σκέφτηκα, ‘Θεέ μου, πώς δεν το είχα δει αυτό νωρίτερα;’. Οι άνθρωποι την κορόιδευαν. Αυτό πρέπει να πόνεσε».

Οι ενέσεις που την σκότωσαν

Αν οι ενέσεις σιλικόνης έφεραν ανακούφιση από αυτόν τον συναισθηματικό πόνο, εισήγαγαν επίσης πραγματική σωματική βλάβη. Στην ταινία, η επιστημονική δημοσιογράφος Florence Williams παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον πειραματικό χαρακτήρα των ενέσεων σιλικόνης τη δεκαετία του 1960, πολύ πριν οι κίνδυνοι των εμφυτευμάτων σιλικόνης οδηγήσουν σε ομαδική αγωγή.

Η σιλικόνη τελικά σκότωσε την Doda, σε ηλικία 78 ετών στις 9 Νοεμβρίου 2015, μέσα στο ίδιο της το σώμα της με τοξικές επιδράσεις στους πνεύμονες και τα νεφρά της.

Το πιάνο που έκανε διάσημο η Doda εξακολουθεί να υπάρχει στο σημερινό Condor Club, περικλειόμενο από πλεξιγκλάς, με έναν στύλο από πάνω όπου εξακολουθούν να εμφανίζονται γυμνόστηθες χορεύτριες. Η γιγαντιαία πινακίδα με την καρτουνίστικη εκδοχή της Doda που κάποτε κρεμόταν πάνω από τη λεωφόρο Columbus Avenue κοσμεί τώρα το εσωτερικό, και παλιές φωτογραφίες της Doda κρέμονται σε όλο το κλαμπ.

«Νιώθω ότι η ψυχή της ζει ακόμα εδώ»

Άλλα στοιχεία μαρτυρούν τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίστηκε η σκηνή της ψυχαγωγίας ενηλίκων στη North Beach τη δεκαετία του 1980: Η ηχογραφημένη μουσική αντικατέστησε τις ζωντανές μπάντες, και οι ιδιωτικοί θάλαμοι προσέλκυσαν ένα πιο κακόφημο είδος πελατείας.

Αλλά ένα πρόσφατο Σαββατόβραδο, καθώς οι θαμώνες παρακολουθούσαν έναν αγώνα πυγμαχίας στο μπαρ και οι καλλιτέχνες διόρθωναν τα κορδόνια στον κορσέ και τις ψεύτικες βλεφαρίδων στο καμαρίνι, είναι σαφές ότι η κληρονομιά της Doda δεν έχει πεθάνει.

«Νιώθω ότι η ψυχή της ζει ακόμα εδώ», δήλωσε η performer Zhara, η οποία ξεκίνησε στο κοντινό κλαμπ Vanity πριν επιλέξει να εργαστεί στο Condor. Μια συνάδελφος χορεύτρια με το ψευδώνυμο Sativa δήλωσε ότι η οικογένειά της ενέκρινε τη δουλειά της εν μέρει χάρη στην κληρονομιά της Doda.

«Όταν είπα στη μαμά μου ότι δουλεύω στο Condor, η μαμά μου είπε: «Είναι αυτό με τις ρώγες που αναβοσβήνουν»», είπε η Sativa, η οποία άρχισε να χορεύει στο κλαμπ πριν από πέντε χρόνια. «Ήξερε ότι η Κάρολ Ντόντα ήταν σημαντική, ότι έσπασε τα εμπόδια».

*Με στοιχεία από sfchronicle.com