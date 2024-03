Η γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη κατέρρευσε νωρίς την Τρίτη (26/3) όταν το μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Dali» έπεσε πάνω σε έναν από βασικά στηρίγματά της και το διέλυσε.

Δύο άτομα διασώθηκαν, ένα είναι σοβαρά τραυματισμένο και οι Αρχές εκτιμούν ότι επτά άνθρωποι αγνοούνται αυτήν τη στιγμή – αν και ο εν λόγω αριθμός εκτιμάται πως μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης, Μπράντον Σκοτ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από την καταστροφή της γέφυρας Tampa Skyway το 1980 είχαν οι ΗΠΑ να δουν τόσο σοβαρό περιστατικό με γέφυρα. Το τωρινό συμβάν συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς το πλοίο έφευγε από το λιμάνι.

Τα πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι το πλοίο «έχασε την πρόωση» ενώ έβγαινε από το λιμάνι. Το πλήρωμα του σκάφους ειδοποίησε τους αξιωματούχους του Μέριλαντ ότι έχασαν τον έλεγχο του σκάφους, όπως αναφέρει το ABC News, επικαλούμενο την έκθεση της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών.

«Το σκάφος ειδοποίησε το Υπουργείο Μεταφορών MD (MDOT) ότι είχε χάσει τον έλεγχο και ότι ήταν πιθανή σύγκρουση με τη γέφυρα», προσθέτει το μέσο. «Το σκάφος χτύπησε τη γέφυρα, προκαλώντας πλήρη κατάρρευση», καταλήγει.

Σύμφωνα με τη Marine Traffic, το πλοίο αναχώρησε από το Seagirt Marine Terminal του λιμανιού της Βαλτιμόρης περίπου στις 00:30 τοπική ώρα, ενόσω έπλεε βορειοδυτικά. Στη συνέχεια έστριψε νοτιοανατολικά για να αναχωρήσει από το λιμάνι, τα ρυμουλκά έπαψαν να το συνοδεύουν, και συγκρούστηκε με τη γέφυρα περίπου στη 01:38.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο να βυθίζεται στο σκοτάδι και στη συνέχεια να αποκαθίσταται η ισχύς του, ενώ αναρτήσεις περιγράφουν ξαφνική αλλαγή πορείας, μόλις 11 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση σε πυλώνα της γέφυρας.

Holy smokes The Francis Scott Key Bridge in Baltimore collapsed late last night after it was struck by a container ship….this timelapse of the collision is insane pic.twitter.com/OncSrd7Jxo

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) March 26, 2024