Βον Γκέθινγκ: Εκ Βρετανίας ο πρώτος μαύρος επικεφαλής κυβέρνησης στην Ευρώπη

«Γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία του έθνους μας», είπε ο Βον Γκέθινγκ για την Ουαλία, αλλά και για ολόκληρη τη Βρετανία.

«Όχι μόνο επειδή έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος μαύρος ηγέτης σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε, «αλλά επειδή αυτό δείχνει και τη μεγάλη πρόοδο των γενεών».

Γεννημένος στη Ζάμπια από Ουαλό πατέρα και μητέρα Αφρικανή, ο 50χρονος νέος ηγέτης των Εργατικών της Ουαλίας έγινε από τις 20 Μαρτίου ο Πρώτος Υπουργός της.

Επί της ουσίας πρωθυπουργός, είναι ο πρώτος μαύρος επικεφαλής κυβέρνησης γενικά σε όλη την Ευρώπη.

Για την ακρίβεια, η ανάληψη της ουαλικής ηγεσίας από τον Βον Γκέθινγκ αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολυσυλλεκτικότητα στην ηγεσία της, αν και χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματα εξάλειψη του ρατσισμού και των ανισοτήτων.

Πρωθυπουργός είναι ο ινδικής καταγωγής και σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής Ρίσι Σούνακ, ο πρώτος Ινδουιστής «ένοικος» του Νο.10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Προ έτους, η Σκωτία εξέλεξε πρωθυπουργό της αποκεντρωμένης της κυβέρνησης τον πακιστανικής καταγωγής, μουσουλμάνο στο θρήσκευμα Χάμζα Γιούσαφ.

Μόλις προ δύο μηνών, στη Βόρεια Ιρλανδία -επίσης μια από τις συνιστώσες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου- τα «σκήπτρα» της εξουσίας πήρε η Μισέλ Ο’ Νιλ, μια καθολική, που ο πατέρας της ήταν μέλος του IRA.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και οι αποκεντρωμένες στη Σκωτία και στην Ουαλία έχουν επικεφαλής άνδρες με μειονοτικό εθνοτικό υπόβαθρο.

Συμπεριλαμβανομένης της Βορειοϊρλανδής Μισέλ Ο’ Νιλ, δε, δεν υπάρχει πλέον στις τάξεις τους ούτε ένας λευκός άνδρας προτεστάντης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εν τω μεταξύ όλο και αναπτύσσονται οι φυγόκεντρες τάσεις.

Στη Σκωτία, το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας παραμένει ισχυρό στις δημοσκοπήσεις.

Στην Ουαλία υπάρχει επίσης ανάλογη τάση, αλλά σαφώς μειοψηφική.

Στη Βόρεια Ιρλανδία η συζήτηση είναι πλέον ζωηρή για μελλοντική ένωση με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Πρόσφατα γεγονότα επιδείνωσαν αυτές τις διαιρέσεις.

Όπως το Brexit, που απορρίφθηκε από τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ή η πανδημία COVID-19, που ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο των αποκεντρωμένων υγειονομικών αρχών στη Σκωτία και στη Ουαλία. σε μια αποκεντρωμένη κυβέρνηση.

Αλλά στο βάθος βρίσκονται «μακροχρόνιες διαρθρωτικές διαδικασίες: αποαποικιοποίηση, αποβιομηχάνιση, παρακμή της βρετανικότητας», όπως είχε τονίσει παλαιότερα σε συνέντευξή του στη Liberation ο ιστορικός Ερικ Λίνστραμ, ειδικός σε θέματα της σύγχρονης Βρετανίας.

Κατά τον Βον Γκέθινγκ -το κόμμα του οποίου είναι ένα αυτόνομο τμήμα των Εργατικών της Βρετανίας- οι ένοχοι της σημερινής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν όνομα και πολιτική ταυτότητα.

«Έπειτα από 13 χρόνια λιτότητας και πολιτιστικών πολέμων, οι Συντηρητικοί δεν έκαναν τη Βρετανία ένα πιο δίκαιο ή πιο επιτυχημένο κράτος», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη στον Guardian.

Ως ο πέμπτος Πρώτος Υπουργός από την ίδρυση του ουαλικού κοινοβουλίου, το 1999 -μέρος της σχεδίων αποκέντρωσης της τότε κυβέρνησης των Εργατικών στη Βρετανία- δεσμεύτηκε για μια «ισχυρότερη, πιο δίκαιη και πράσινη Ουαλία».

Μπροστά του έχει τεράστιες προκλήσεις, κυρίως με την τοπική οικονομία.

Τις ξέρει από πρώτο χέρι, καθώς ήταν μέχρι πρότινος υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Μαρκ Ντρέικφορντ, που παραιτήθηκε στις αρχές του μήνα και από το πρωθυπουργικό πόστο, και από την κομματική ηγεσία.

Ο Γκέθινγκ κέρδισε οριακά στην εσωκομματική ψηφοφορία, με το 51,7% των ψήφων, σε μια κατά τα λοιπά ιστορική πρωτιά.

Όμως «το θέμα δεν είναι αν είσαι μαύρος», είχε πει πρόσφατα, «αλλά να είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις.

«Ξέρω ότι σε κρίνουν διαφορετικά. Έτσι είναι ακόμα».

Diolch i aelodau sydd wedi cefnogi fy enwebiad heddiw.

As First Minister, I will bring together a government that constantly makes the positive case for progressive politics.

To remind people, that only through coming together, can we achieve for the whole of Wales. pic.twitter.com/nvku9l7Lq8

— Vaughan Gething (@vaughangething) March 20, 2024