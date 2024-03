Κιμ Καρντάσιαν: Χώρισε με τον Οντέλ Μπέκαμ Τζούνιορ

Η Kιμ Καρντάσιαν και ο παίκτης του NFL, Οντέλ Μπέκαμ Τζούνιορ συνδέονταν ρομαντικά το τελευταίο εξάμηνο. Η τηλεοπτική περσόνα άρχισε να βγαίνει με τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή τον Σεπτέμβριο.

Αλλά το ζευγάρι δεν έχει εμφανιστεί μαζί από τις 11 Μαρτίου και το πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ στο Λος Άντζελες. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι στην Kιμ θα «άρεσε η ιδέα» να αποκτήσει ένα πέμπτο μωρό με τον Οντέλ, ωστόσο η MailOnline μπορεί να αποκαλύψει ότι πλέον έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους.

Μια πηγή επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, λέγοντάς: «Δεν βλέπονται πια αυτή τη στιγμή». Ο χωρισμός μπορεί να προκαλέσει έκπληξη σε κάποιους, καθώς αναφέρθηκε πρόσφατα από το περιοδικό Life and Style ότι η ινφλουένσερ ήταν έτοιμη να επισημοποιήσει τη σχέση της μαζί του και να κάνει το επόμενο βήμα.

Στις αρχές Φεβρουαρίου εθεάθησαν μαζί στο Λας Βέγκας σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο πριν από το Super Bowl.

Ο Oντέλ προσδοκούσε μια μετακόμιση από την Baltimore Ravens στην αγαπημένη ομάδα του φίλου της Tέιλορ Σουίφτ, Tράβις Κελς, Kansas City Chiefs, σε μια προσπάθεια να είναι «πιο κοντά» με την Κιμ, η οποία ζει στο Λος Άντζελες. Τελικά τα σχέδια άλλαξαν.

Kim Kardashian SPLITS from Odell Beckham Jr after fleeting six month romance: ‘They’re not seeing each other anymore’ https://t.co/Mo85lLDWKo pic.twitter.com/gxc14hDwTJ

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2024