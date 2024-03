Επίσημο: Sold – out το Γεωργία – Ελλάδα (pic)

Για το ματς της δεκαετίας ετοιμάζεται η Εθνική μας ομάδα, με την «γαλανόλευκη» να ταξιδεύει στη Γεωργία για τον τελικό των play-offs toy Νations League, που θα καθορίσει ποια ομάδα θα δώσει το «παρών» στα τελικά του Euro 2024, που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στην Γερμανία.

Κάπως έτσι περισσότεροι από 55.000 Γεωργιανοί θα βρεθούν στις κερκίδες «Μπόρις Παϊχάντζε Ντιναμό Αρένα» και θα στηρίξουν την προσπάθεια της εθνικής τους ομάδα για πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που πρόλαβαν να προμηθευτούν ένα… μαγικό χαρτάκι και το πουλούν στο ίντερνετ σε 10πλάσια τιμή, με ένα εισιτήριο να φτάνει μέχρι και τα 450 ευρώ.

Παράλληλα, κόσμο στο πλευρό της θα έχει και η Εθνική μας, με την Ελληνική Ομοσπονδία να έχει εξασφαλίσει 2300 εισιτήρια και η ζήτηση είναι αρκετά μεγάλη.

🇬🇪🆚🇬🇷

⏱️დაწყებიდან 5 საათსა და 35 წუთში საქართველო – საბერძნეთის მატჩზე დასასწრები ყველა ბილეთი გაყიდულია !

😍 საქართველო ერთადაა !

⏱️ All tickets for the European Championship qualification play-off final have sold out after 5⃣ hours & 3⃣5⃣ mins!

😍 Georgia is United!#GFF pic.twitter.com/eQeQwFQaBY

— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) March 23, 2024