Μυθικό γκολ με ακροβατικό από τον Σουλέ στο Αργεντινή – Μεξικό (vid)

Η Αργεντινή κατάφερε να πάρει μία άνετη νίκη απέναντι στο Μεξικό με 4-2 και πλέον φαίνεται πανέτοιμη για τη συμμετοχή της στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο 25ο λεπτό ο Ματίας Σούλε με μία… ακροβατική κίνηση κι ένα «μαγικό» άγγιγμα πέτυχε ένα γκολ που σίγουρα αφήνει με το… στόμα ανοιχτό κάθε ποδοσφαιρόφιλο, κάνοντας το 2-0 υπέρ της Αργεντινής.

Ο Μπελτράν με δύο προσωπικά γκολ και ο Αλμάδα με ένα ακόμα ήταν άλλοι σκόρερ για την «αλμπισελέστε», με την ομάδα του Χαβιέ Μασεράνο να συνεχίσει νικηφόρα την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

O 20χρονος Σουλέ δεν πρόκειται για τυχαία περίπτωση ποδοσφαιριστή, αφού αγωνίζεται στη Ιταλία με την φανέλα της Φροζινόνε ως δανεικός από την Γιουβέντους, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Serie A.

Ένας ποδοσφαιριστής, που αναμένεται να «λάμψει» τα επόμενα χρόνια και είναι δεδομένο ότι το όνομά του θα ακουστεί και θα γραφτεί για τα ευρωπαϊκά μεγαθήρια.

🇦🇷😳 Matias Soulé (20) with an incredible finish for Argentina…

Having top season. On-loan at Frosinone from Juventus, currently has 10 goals + 2 assists. https://t.co/YA7Y0QqpZz

— EuroFoot (@eurofootcom) March 23, 2024