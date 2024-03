Πολλά από τα βίντεο στη σελίδα της Isabella Ma στο TikTok παρουσιάζουν την ίδια περίπου μικρογραφία: μια χαμογελαστή Ma, με ζυγωματικά κοφτερά σαν ξυράφι, ίσια μαύρα μαλλιά και αψεγάδιαστα φρύδια, με το στόμα της ορθάνοιχτο, έτοιμη να δαγκώσει ένα τεράστιο κομμάτι βούτυρο, σαν να επρόκειτο για φρεσκοφλουδισμένη μπανάνα. Κάποιες φορές, θα βρίσκεται πάνω από ένα τεράστιο μπολ με μοσχαρίσιο κιμά ή ένα ταψί με παϊδάκια. Αλλά το βούτυρο είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης.

«Ο κόσμος θέλει να με δει να τρώω βούτυρο», λέει στο Rolling Stone. «Όταν δαγκώνω μια μπουκιά από αυτό το κομμάτι βούτυρο, ο κόσμος τρελαίνεται. Νομίζω ότι είναι επειδή κανείς δεν το κάνει πραγματικά αυτό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουν ένα κορίτσι να τρώει βούτυρο».

Μόνο προϊόντα ζωικής προέλευσης

Η Ma, η οποία χρησιμοποιεί το εύστοχο ψευδώνυμο SteakAndButterGal στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι μία από μια ταχέως αυξανόμενη ομάδα γυναικείων επιρροών που αγκαλιάζουν αυτό που είναι γνωστό ως σαρκοβόρα διατροφή. Γενικά συνοψίζεται ως μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες, ο κρεατοφαγία περιλαμβάνει ένα αρκετά ευρύ φάσμα: κάποιοι θα τρώνε κυρίως κρέας αλλά θα το συμπληρώνουν με άλλα τρόφιμα, ενώ άλλοι, όπως η Ma, επιμένουν στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και απέχουν από άλλα τρόφιμα γενικά.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σαρκοφάγος δίαιτα αυξάνεται ραγδαία σε δημοτικότητα: μόνο στο TikTok υπάρχουν περισσότερα από 111.000 βίντεο με το hashtag #carnivore, κατά το τελευταίο έτος, οι αναζητήσεις για τον όρο αυξήθηκαν κατά 79%, με αποκορύφωμα σχεδόν 200.000 αναζητήσεις μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Google.

Influencers όπως η Ma ισχυρίζονται ότι η κρεατοφάγος διατροφή έχει βοηθήσει στη βελτίωση του δέρματός τους, της ψυχικής τους ευεξίας και των εντερικών τους προβλημάτων- υπάρχουν ακόμη και εκείνοι στην κοινότητα, λέει, που ισχυρίζονται ότι τους έχει βοηθήσει να θεραπεύσουν τον καρκίνο. (Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό είναι αλήθεια).

Κολλημένοι με το κρέας

Στο παρελθόν, η σαρκοφάγος δίαιτα προωθήθηκε κυρίως από άνδρες, κυρίως συντηρητικές προσωπικότητες, όπως οι influencers Jordan Peterson και Joe Rogan. Ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές ήταν ο Paul Saladino, γνωστός και ως Carnivore MD, ένας influencer με περισσότερους από δύο εκατομμύρια ακόλουθους, ο οποίος έχει υποστηρίξει μια διατροφή με βάση τα ζώα (και πρόσφατα έγινε viral επειδή υποστήριξε τη μη χρήση χαρτιού τουαλέτας μετά τα κακά).

Πρόσφατα, ωστόσο, το εκκρεμές έχει μετακινηθεί ελαφρώς, με πολλές γυναίκες να προωθούν τη δίαιτα.

Μια τέτοια influencer, η Ashley English, ένα πρώην μοντέλο που λέει ότι πάλεψε με μια διατροφική διαταραχή πριν υιοθετήσει μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και λίπος, έγινε viral με ένα TikTok του Φεβρουαρίου 2024 με τίτλο «Τι τρώω σε μια μέρα ως κορίτσι που τρώει ωμό κρέας», παρουσιάζοντας το πρωινό της (φέτες πορτοκαλιού, καπνιστά στρείδια, ωμό γάλα και ένα ωμό ribeye) και το δείπνο της (περισσότερο ωμό ribeye, με ξινολάχανο, chimichurri, μεδούλι οστών και γραβιέρα), ανακατεμένο με πλάνα του ηλιοκαμένου προσώπου της και της απόλαυσης ενός ζουμερού ακτινιδίου σε έναν κήπο.

Μια μακρόχρονη παράδοση ιατρικού σεξισμού

Με το ενδιαφέρον για τη δίαιτα να αυξάνεται, η τάση των γυναικών σαρκοφάγων είχε ως αποτέλεσμα την καθολίκευση της ελκυστικότητάς της. Το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις influencers είναι όμορφες, λεπτές νεαρές γυναίκες δεν βλάπτει. «Καταλαβαίνω απόλυτα το όλο θέμα του «Ουάου, μια γυμνασμένη, όμορφη γυναίκα τρώει αυτά τα σοκαριστικά μεγάλα, παράξενα συστατικά»», λέει η Ma, η οποία μέσα στον τελευταίο χρόνο έχει σχεδόν διπλασιάσει τη βάση των συνδρομητών της, από 123.000 τον Μάρτιο του 2023 σε 243.000 τον Μάρτιο του 2024.

Ενώ οι αρσενικοί σαρκοφάγοι τείνουν να επικεντρώνονται στο να μεγιστοποιήσουν τον ανδρισμό τους, η τάση είναι πολύ διαφορετική μεταξύ των γυναικείων επιρροών, με αυτές να επικεντρώνονται κυρίως στην απώλεια βάρους, τις δερματικές παθήσεις και τις αυτοάνοσες διαταραχές, λέει ο Derek Beres, συνδιοργανωτής του podcast Conspirituality και συν-συγγραφέας του βιβλίου Conspirituality: How New Age Conspiracy Theories Became a Health Threat.

«Αυτό που βλέπω σχεδόν παντού με τις γυναίκες που επηρεάζουν τους κρεατοφάγους είναι αυτή η αίσθηση ότι η δυτική διατροφή είναι τοξική, η δυτική ιατρική είναι τοξική και ότι έχουμε βρει κάτι που θα σας φέρει πραγματική υγεία», εξηγεί, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος αυτού μπορεί να προέρχεται από μια μακρόχρονη παράδοση ιατρικού σεξισμού και τη δικαιολογημένη δυσπιστία των γυναικών απέναντι στους δυτικούς θεραπευτές.

Το περιεχόμενο της Ma είναι ο χειρότερος εφιάλτης ενός καρδιολόγου. Καταβροχθίζει τακτικά μπολ με μοσχαρίσιο κιμά, αυγά και βούτυρο, αποφεύγοντας εντελώς τα φρούτα και τα λαχανικά ή ακόμα και τα συμπληρώματα βιταμινών

Οι γιατροί τι λένε;

Οι ειδικοί ιατροί που μίλησαν στο Rolling Stone, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στη σαρκοφάγο δίαιτα, υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία των ερευνών δείχνει ότι η αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακά προβλήματα, καθώς και σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων τύπων καρκίνου, και ότι τα όποια επιμέρους οφέλη αναφέρουν οι ινφλουένσερ μπορεί να είναι παραπλανητικά.

«Δεν είναι κάτι που θα συνιστούσα σε κανέναν από τους ασθενείς μου», λέει η Dr. Rabia Delatour, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής και γαστρεντερολόγος στην Ιατρική Σχολή Grossman του NYU. «Έχουμε ισχυρά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η δίαιτα που είναι η καλύτερη για την υγεία και τη μακροζωία της είναι η μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει να κάνει με την ισορροπία – έχοντας μια υγιή ποσότητα πρωτεϊνών, λιγότερα λίπη και λιγότερους υδατάνθρακες, με λιγότερη πίεση να τρώει κανείς ένα τρόφιμο σε υπερβολικό βαθμό».

Το περιεχόμενο της Ma είναι ο χειρότερος εφιάλτης ενός καρδιολόγου. Καταβροχθίζει τακτικά μπολ με μοσχαρίσιο κιμά, αυγά και βούτυρο, αποφεύγοντας εντελώς τα φρούτα και τα λαχανικά ή ακόμα και τα συμπληρώματα βιταμινών. Λέει ότι ενώ αρχικά πάλευε με την απόσυρση της ζάχαρης, μετά από ένα ή δύο μήνες οι γευστικοί της κάλυκες τελικά προσαρμόστηκαν και δεν έχει πλέον λιγούρες για οτιδήποτε άλλο εκτός από κρέας, αν και θα φάει ένα γιαούρτι που και που.

Αυτό, φυσικά, έρχεται σε αντίθεση με τη συμβατική ιατρική σοφία, η οποία συνιστά στους ανθρώπους να μην τρώνε περισσότερες από τρεις μερίδες κόκκινου κρέατος την εβδομάδα για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων ή καρκίνου του παχέος εντέρου.

Και το γίνεται με το ασβέστιο και τη βιταμίνη D;

Ειδικά για τις γυναίκες, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι, αν και ο όγκος των ερευνών είναι πολύ μικρότερος από αυτή την άποψη, λέει η Dr. Elise Boden, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον. «Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες μπορεί να αυξήσει τις απώλειες ασβεστίου στα ούρα και το ασβέστιο είναι πραγματικά σημαντικό για την οικοδόμηση των οστών. Έτσι, μπορεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για οστεοπόρωση», λέει η Boden.

«Αυτό είναι κάπως θεωρητικό, αλλά οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από οστεοπόρωση. Οπότε νομίζω ότι όποιος κάνει αυτού του είδους τη διατροφή, θα του συνιστούσα να είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά την πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D».

Μια εξέχουσα Αυστραλή YouTuber, η Limitless Lindy, ισχυρίζεται ότι έχασε 500 κιλά σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια ακολουθώντας μια αυστηρή σαρκοφάγο δίαιτα.

Βούτυρο και ωμό αυγό στον καφέ

Η δίαιτα που της άλλαξε τη ζωή

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, η Barker λέει ότι ήταν 120 κιλά και καθηλωμένη στο σπίτι τη στιγμή που έπεσε πάνω στη σαρκοφάγο δίαιτα στο YouTube. Για χρόνια πάλευε με την υπερκατανάλωση τροφής, βασιζόμενη στο φαγητό ως μηχανισμό αντιμετώπισης μετά το θάνατο της μητέρας της. Οι γιατροί την είχαν παρακαλέσει να χάσει βάρος, και είχε κάνει ακόμη και χειρουργική επέμβαση με λαγόνια ζώνη στα 20 της χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα- λέει ότι είχε δοκιμάσει σχεδόν κάθε δυνατή δίαιτα που μπορεί να φανταστεί κανείς.

«Έπεσα πάνω σε μερικά βίντεο με κρεατοφάγους και σκέφτηκα: «Αυτό είναι τρελό. Να τρώω μόνο κρέας; Θα καταλήξω με καρκίνο», θυμάται. «Αλλά σκέφτηκα, ‘Έχω δοκιμάσει όλα τα άλλα. Αυτή είναι η τελευταία μου ελπίδα»».

Εκείνη την εποχή, λέει η Barker, είχε σοβαρή κατάθλιψη: «Ήμουν με το ένα πόδι στον τάφο. Δεν ήθελα να είμαι εδώ», λέει. «Σκέφτηκα, είτε θα γίνει κάποιο θαύμα είτε θα πεθάνω γρήγορα από καρδιακή προσβολή». Αλλά λέει ότι το να γίνει κρεατοφάγος ήταν ακριβώς το κουμπί επαναφοράς που χρειαζόταν. «Δεν υπήρχε διακόπτης απενεργοποίησης για μένα. Τώρα έχω διακόπτη απενεργοποίησης. Τρώω ένα γεύμα και δεν σκέφτομαι το φαγητό για 10, 12 ώρες».

«Αν θέλετε πραγματικές συμβουλές για την υγεία, μη τις ψάχνετε στο TikTok. Ρωτήστε το γιατρό σας»

«Aν και υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με τη μέση αμερικανική διατροφή και την υπερβολική εξάρτησή της από τα επεξεργασμένα τρόφιμα, η αποκοπή όλων των άλλων τροφίμων εκτός από το κόκκινο κρέας είναι υπερβολική αντίδραση λέει η Rabia Delatour.

«Οι άνθρωποι στη Δύση έχουν επιτέλους συνειδητοποιήσει αυτό που οι άνθρωποι στους ανατολικούς πολιτισμούς γνώριζαν εδώ και χιλιετίες, ότι δηλαδή αυτό που βάζεις στο σώμα σου και το να τρως πιο φυσικά πράγματα είναι καλύτερο για σένα», λέει.

«Καταναλώνουμε επεξεργασμένα τρόφιμα με βίαια επιθετικό ρυθμό τις τελευταίες δεκαετίες και μας είπαν από την κυβέρνησή μας και από το σύστημα ρύθμισης των τροφίμων ότι ήταν εντάξει να τρώμε. Και τώρα το εκκρεμές κουνιέται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και οι άνθρωποι συνειδητοποιούν, «αυτό είναι πραγματικά κακό για μένα»».

Αλλά υπάρχει μια μέση λύση, λέει η Delatour, μεταξύ της αποφυγής των επεξεργασμένων τροφίμων και της αποκλειστικής κατανάλωσης τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία είναι γνωστό ότι ενέχουν κινδύνους για την υγεία όταν καταναλώνονται υπερβολικά. «Αν θέλετε πραγματικές συμβουλές για την υγεία, μη τις ψάχνετε στο TikTok. Ρωτήστε το γιατρό σας», λέει.

*Με στοιχεία από rollingstone.com