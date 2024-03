Την τελευταία της πνοή άφησε κοριτσάκι ενός έτους σε νοσοκομείο του Τέξας, αφού παρασύρθηκε από οδηγό ταξί, λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποβίβασή της από το όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (17/3) γύρω στη μία, σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χιούστον.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο ταξί επέβαιναν δύο παιδιά και δύο ενήλικες. Ο ένας ενήλικας και το ένα παιδί βγήκαν από το Ι.Χ από την πλευρά του οδηγού, ενώ ο δεύτερος ενήλικας εξήλθε από την πλευρά του συνοδηγού.

Καθώς περπατούσαν μπροστά από το αυτοκίνητο, το νήπιο εθεάθη να κάνει βήματα πίσω του, προτού περπατήσει μπροστά από το όχημα και χτυπηθεί από τον οδηγό.

TRAGIC: A female toddler is dead after being hit by a rideshare driver in Texas, according to the Harris County Sheriff’s Office. Immediately after the accident, family members pulled the driver out and began to assault him. https://t.co/1i9SuZuYWd pic.twitter.com/D9Wk7MepTf

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 19, 2024