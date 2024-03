Oπαδοί της «Φενέρ» ζωγράφισαν τον Μπράιτ Οσάγι να δέρνει οπαδό – χούλιγκαν της Τράμπζονσπορ.

Το γκράφιτι αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά τα βίαια επεισόδια, που σημειώθηκαν στο τέλος του ποδοσφαιρικού Τράμπζονσπορ – Φενέρμπαχτσε, για το πρωτάθλημα Τουρκίας.

Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες από τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην Τραπεζούντα.

Οπαδοί της Τράμπζονσπορ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των παικτών της «Φενέρ».

Ο Μπράιτον Οσάγι-Σάμουελ ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε που αντιμετώπισε τους χούλιγκαν της Τραμπζονσπόρ, όταν και με μία εναέρια κλωτσιά έριξε στο γρασίδι έναν εξ’ αυτών και στη συνέχεια άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε αποτύπωσαν την συγκεκριμένη στιγμή σε γκράφιτι, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «πάλεψε όπως οι οπαδοί σου».

Δείτε το:

«Fight Like Your Fans» The graffiti of Fenerbahce referring to an incident in the match against Trabzonspor last week 🇹🇷#Turkiye #istanbul #Fenerbahçe #GFB #GencFenerbahceliler #ultrasgraffiti #art #footballfans pic.twitter.com/yKqc2g865i

— Ultras World (@Ultrasworld_uw) March 19, 2024