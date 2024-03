Σενάρια για νέα ανανέωση στον Ολυμπιακό – Ποιος παίρνει σειρά μετά τον Φαλ

Ολυμπιακός και Μουστάφα Φαλ θα συνεχίσουν μαζί ως το 2027, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να έχει ανακοινώσει από χθες (15/3) την εξέλιξη αυτή με βίντεο σε παραλλαγή «Απαράδεκτων».

Ωστόσο φαίνεται πως οι Πειραιώτες δεν θα σταματήσουν εδώ όσον αφορά τις ανανεώσεις συμβολαίων, καθώς για επικείμενη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον 25χρονο σέντερ, Μόουζες Ράιτ, κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι.

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ από τη γειτονική χώρα, ο πρώην παίκτης της Μερκεζεφέντι και των Ντάλας Μάβερικς θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

«Μεγάλη είδηση ​​για τον Ολυμπιακό. Ο Μουσταφά Φολ και ο Μόουζες Ράιτ θα ανανεώσουν και οι δύο με τον Ολυμπιακό, το deal έχει κλείσει. Πρόκειται για συμφωνία έως το 2027 και για τους δύο παίκτες, με αυξημένες αποδοχές», έγραψε το πρωί της Παρασκευής στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ο Αντρεάνι.

Big news for Olympiacos Piraeus.

Moustapha Fall and Moses Wright will renew both with Olympiacos BC, done deal.

Agreement until 2027 for both players with a better salary.

Olympiacos very happy.

Official soon.#Olympiacos #EuroLeague #OlympiacosBC #Transfers #Ολυμπιακός #Oly pic.twitter.com/DqdRgmhhZ6

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 15, 2024