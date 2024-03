Η 21χρονη Alyssa Drinkard βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια βάρδιάς της στην εταιρεία Club Car στη Γεωργία των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το συμβάν έγινε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής όταν της έπεσε το ασύρματο ακουστικό κάτω από ένα μηχάνημα μεταφοράς.

Η συνάδελφός της Fae’Zsha Smith, η οποία ήταν μάρτυρας του περιστατικού, δήλωσε στους ερευνητές ότι όταν η Drinkard προσπάθησε να βγάλει το ακουστικό, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στον ιμάντα μεταφοράς του μηχανήματος.

Η Smith όπως περιέγραψε ήταν αδύνατο να την απελευθερώσει, «οπότε κάλεσε τη συντήρηση να έρθει και να κλείσει το μηχάνημα», αναφέρει η έκθεση.

Στη συνέχεια, μόλις το μηχάνημα τέθηκε εκτός λειτουργίας, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, η οποία κατασκευάζει αμαξίδια γκολφ και άλλα οχήματα, άρχισαν να αποσυναρμολογούν τον ιμάντα και κάλεσαν βοήθεια. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης κατάφερε να απελευθερώσει την νεαρή γυναίκα «κόβοντας το μεταλλικό σκελετό γύρω από τον μεταφορέα και τραβώντας την έξω», έγραψαν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι είχε ακόμη σφυγμό καθώς το προσωπικό έκτακτης ανάγκης της έδωσε τις πρώτες βοήθειες πριν πάει στο νοσοκομείο.

