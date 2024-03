Ο Λεονίντ Βολκόφ, Ρώσος αντιφρονών που ζει στην εξορία και πρώην δεξί χέρι του Αλεξέι Ναβάλνι, έγινε στόχος χθες, Τρίτη, το βράδυ έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους βίαιης επίθεσης, την οποία η κυβέρνηση της Λιθουανίας χαρακτήρισε «σοκαριστική».

Ο Βολκόφ διευκρίνισε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα ο οποίος τον χτύπησε «περίπου 15 φορές» με ένα σφυρί και πρόσθεσε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι.

«Ήθελαν πραγματικά να με κάνουν σνίτσελ», κατήγγειλε στο Telegram, εκφράζοντας τη χαρά του που είναι ακόμη «ζωντανός».

Ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις καταδίκασε τη «σοκαριστική» επίθεση και διαβεβαίωσε με μήνυμά του στο Χ ότι οι δράστες της «θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους».

Leonid Volkov, an ally of the late Russian opposition leader Alexei Navalny, has been attacked with a hammer outside his home in Lithuania.

Another opposition activist tells us: “The Russian regime keeps violating everything that we thought was the limit»https://t.co/OAdginLRHq

— BBC World Service (@bbcworldservice) March 13, 2024