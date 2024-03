Εύκολα στον τέταρτο γύρο η Σάκκαρη (vid)

Για τέταρτο συνεχόμενο ματς η Μαρία Σάκκαρη (Νο.9) νίκησε την Καρολίν Γκαρσιά (Νο.26) με 6-3, 6-4 και πέρασε στις «16» του Indian Wells όπου θα παίξει με την Νταϊάν Παρί (Νο.61), που άφησε εκτός με 6-4, 6-2 την Άνα Μπλίνκοβα (Νο.45).

Η Μαρία έχασε το σερβίς της μόλις στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, όμως δεν άργησε να βρει τον ρυθμό της. Άρχισε, λοιπόν, να επιτίθεται στο σερβίς της Γκαρσιά, με αποτέλεσμα να πάρει το μπρέικ πίσω και να μετατρέψει το 0-2 σε 3-2.

Η Γκαρσιά ισοφάρισε, αλλά μετά γύρισε οριστικά και το σετ. Η Μαρία κράτησε δύσκολα το σερβίς της, αλλά ακολούθησε break με μηδέν στο σερβίς της Γκαρσία, χάρη σε ένα smash και ένα λάθος της Γαλλίδας, με την Σάκκαρη να κλείνει το σετ αμέσως μετά στο δικό της σερβίς.

Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ και σημειώνοντας δύο διαδοχικά μπρέικ πέρασε μπροστά με 3-0, στριμώχνοντας αφάνταστη την αντίπαλό της. Τη βοήθησε, πάντως, αρκετά και η Γκαρσιά, που μετά το εξαιρετικό ξεκίνημά της βγήκε εντελώς εκτός αγώνα.

Η Γκαρσιά, ωστόσο, πήρε πίσω το ένα από τα δύο break με δύο σπουδαίες επιστροφές στο σερβίς της Μαρίας και με δύο winners μείωσε σε 3-2, βάζοντας μετά από ώρα λίγη πίεση στην Σάκκαρη. Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα δύο games, με την Σάκκαρη να είναι στο σερβίς με το σκορ υπέρ της 4-3 και να διατηρεί το προβάδισμα των δύο games. Με love game έμεινε στο ματς η Γαλλίδα, αλλά απάντησε η Μαρία και έκλεισε την πρόκριση.

Imperious from the Greek 🇬🇷

In a rematch of their 2023 Guadalajara semifinal, @mariasakkari defeats Garcia 6-3, 6-4 in Indian Wells R3!#TennisParadise pic.twitter.com/ZKVbEbG1lW

— wta (@WTA) March 12, 2024