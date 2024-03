Σνάιντερ – Σάκκαρη 1-2: Πρόκριση με ανατροπή στους «32» του Indian Wells (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στις «32» του Indian Wells αφού επιβλήθηκε της Ρωσίδας, Ντιάνα Σνάιντερ, με 2-1 σετ (5-7, 6-4, 6-0), με την συμπατριώτισσά μας να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση μετά το πρώτο σετ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ζορίστηκε αρκετά στο ξεκίνημα και είδε την αντίπαλό της να προηγείται 1-0, όμως στη συνέχεια άνοιξε το… τούρμπο και αρχικά έφτασε στην ισοφάριση, ενώ στο τρίτο σετ ήταν απλά καταιγιστική χωρίς να χάσει γκέιμ.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστριες έδωσαν μεγάλη μάχη. Αρχικά η Σνάιντερ άρχισε καλύτερα παίρνοντας ένα εξαιρετικό προβάδισμα της τάξης του 5-2, όμως η Σάκκαρη αντέδρασε και μπόρεσε να ισοφαρίσει σε 5-5. Η Ρωσίδα όμως πήρε τα δύο επόμενα γκέιμ και με το 7-5 έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά. Οι δύο αντίπαλες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 3-3. Εκεί η Μαρία έφτασε στο πολυπόθητο μπρέικ και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της για το 5-3. Η Σνάιντερ μείωσε σε 5-4, όμως η Σάκκαρη έκανε το 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1.

Το τρίτο σετ δεν χρειάζεται καμία απολύτως ανάλυση. Η Μαρία μπήκε άκρως συγκεντρωμένη και αποφασισμένη να πάρει την πρόκριση, κάνοντας εν τέλει ό,τι ήθελε την αντίπαλό της. Έτσι χωρίς να χάσει καν κάποιο σετ έφτασε με άνεση στο 6-0 και το τελικό 2-1.

Στον 3ο γύρο του Indian Wells, την Δευτέρα, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Καρολίν Γκαρσία, η οποία απέκλεισε τη Βικτόρια Τόμοβα με 6-1, 3-6, 6-3.

SAKK-Attack is back ⚡️@mariasakkari fights her way into the next round after defeating Shnaider 5-7, 6-4, 6-0. #TennisParadise pic.twitter.com/0xeI9dk1AU

— wta (@WTA) March 9, 2024