Αίσιο τέλος είχε η «κατάσταση ομηρίας» στο Άαχεν – Μια 65χρονη ταμπουρώθηκε σε δωμάτιο νοσοκομείου

Βαριά οπλισμένη αστυνομία περικύκλωσε μια κλινική, το Luisenhospital, στην πόλη Άαχεν, αφού μια 65χρονη γυναίκα «ταμπουρώθηκε σε ένα δωμάτιο». Ένα μεγάλο νοσοκομείο στη Γερμανία αποκλείστηκε για ώρες εν μέσω αναφορών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για πιθανή κατάσταση ομηρίας – με ένοπλους αστυνομικούς και πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο. Η κλινική όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, το Luisenhospital, βρίσκεται στο Άαχεν, μια πόλη που συνορεύει με το Βέλγιο με περίπου 252.000 κατοίκους.

Μιλώντας για το περιστατικό, μια ανακοίνωση της αστυνομίας υποστήριξε ότι μια 65χρονη γυναίκα «οχυρώθηκε» μέσα σε ένα από τα δωμάτια της κλινικής.

Η αστυνομία του Άαχεν ανέφερε ότι η κλινική του Άαχεν είναι μια από τις πιο σημαντικές κλινικές του νοσοκομείου: «Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μια γυναίκα (65 ετών) εισήλθε στο νοσοκομείο το απόγευμα. Λίγο αργότερα, οι εργαζόμενοι παρατήρησαν την ανάπτυξη καπνού κοντά στη γυναίκα. Η 65χρονη έχει πλέον οχυρωθεί σε ένα δωμάτιο. Τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί. Οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο».

🔴 SUIVI – #Allemagne : Une femme hospitalisée à l’hôpital Luisen d’#Aachen représenterait une menace, selon la police. La situation est confuse ; on ne sait pas si elle est armée, et on ne sait pas si elle détient d’autres personnes en otages. Importante mobilisation policière,… pic.twitter.com/ZjPwD0Xpbe

