Ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε χθες Παρασκευή πύραυλο επιφανείας-αέρος των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που ήγειρε «άμεση απειλή» για τα αμερικανικά αεροσκάφη στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Χθες οι αμερικανικές δυνάμεις «διεξήγαγαν πλήγμα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πυραύλου εδάφους-αέρος που ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί από περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην Υεμένη», ανέφερε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

March 01 Red Sea Update

On March 1, at approximately 12:40 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a self-defense strike against one Iranian-backed Houthi surface-to-air missile that was prepared to launch from Houthi controlled areas of Yemen towards… pic.twitter.com/joaBaDhPtN

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2024