«Μπαμπά σ΄ αγαπώ!» - Σοκαριστικό βίντεο επιβάτισσας μέσα από ελικόπτερο που συνετρίβη

Άγιο είχαν έξι τουρίστες στην Κολομβία, οι οποίοι επέβαιναν σε ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη και κατέληξε να κρέμεται επικίνδυνα ανάμεσα σε ένα κτίριο και έναν στύλο.

Το τρομακτικό συμβάν σημειώθηκε την Τρίτη, όταν ο κινητήρας του ελικοπτέρου επιβράδυνε και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε εντελώς, στέλνοντας το αεροσκάφος σε σπειροειδή τροχιά στον ουρανό πάνω από το Μεντεγίν της Κολομβίας.

Το ελικόπτερο τελικά σφηνώθηκε ανάμεσα στα καλώδια του στύλου και ένα κτίριο, γεγονός που επέτρεψε στους έξι επιβαίνοντες να βγουν και να ανέβουν στην οροφή.

«Μπαμπά, μόλις έπεσα με το ελικόπτερο. Έχω κολλήσει σε ένα κτίριο και είμαι πολύ ψηλά», ακούγεται να λέει μία επιβάτισσα σε πλάνα από το εσωτερικό του ελικοπτέρου.

«Θα το ξεπεράσω αυτό, μπαμπά, θέλω απλώς να σου πω ότι σε αγαπώ. Έχω κολλήσει σε έναν τηλεφωνικό στύλο» προσέθεσε.

Terrifying video shows panic inside tourist helicopter as it spirals out of control and crashes down in Colombia before US passenger makes desperate video call to say goodbye to family pic.twitter.com/GCw3y1IUQI

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 28, 2024