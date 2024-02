Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δέχθηκε λουλούδια για την Κέιτ Μίντλετον σε Εβραϊκή συναγωγή

Την Πέμπτη, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, 41 ετών, επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα με μια επίσκεψη στη συναγωγή Western Marble Arch στο Λονδίνο, όπου παρέλαβε λουλούδια για τη σύζυγο του.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, 42 ετών, επρόκειτο επίσης να επισκεφθεί τη συναγωγή, με τη στάση να έχει προγραμματιστεί να συμπέσει με την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, η δέσμευση αναβλήθηκε λόγω της επέμβασης της πριγκίπισσας Κέιτ στις 16 Ιανουαρίου και επαναλήφθηκε το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με βοηθούς του παλατιού.

Prince William Accepts Flowers for Kate Middleton as He Returns to Duty After Pulling Out of Service https://t.co/EnHpb0chGB

— People (@people) February 29, 2024