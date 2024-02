Ο Jacob Collier, «ο πολύχρωμος Mozart της Gen Z», έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Jacob Collier, από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, «ο πολύχρωμος Mozart της Gen Z» σύμφωνα με τους New York Times, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Δημοτικό θέατρο του Λυκαβηττού στις 13 Ιουλίου 2024.

Αναγνωρισμένος από κοινό, κριτικούς και μουσικούς, ο 28χρονος παραγωγός, πολυοργανίστας και συνθέτης Jacob Collier μετρά ήδη 6 βραβεία Grammy καθώς και έντεκα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένου του Άλμπουμ της Χρονιάς το 2021.

Είναι ο πρώτος Βρετανός καλλιτέχνης που έχει κερδίσει 5 Grammy για το καθένα από τα 4 πρώτα άλμπουμ του.

Μπαίνοντας δυναμικά στην παγκόσμια μουσική σκηνή με τις πολύ πετυχημένες διασκευές του που ανέβαζε στο YouTube, ο Collier τράβηξε την προσοχή του Quincy Jones και υπό την καθοδήγησή του, κυκλοφόρησε το 2016 το ντεμπούτο άλμπουμ του «In My Room». Το άλμπουμ προανήγγειλε την άφιξη μιας μουσικής ιδιοφυίας, που απλώνεται σε όλα τα μουσικά είδη.

Ο Collier έχει συνεργαστεί με τον Chris Martin των Coldplay, με τον οποίο εμφανίστηκε σε τρεις sold out συναυλίες στο Wembley του Λονδίνου τον Αύγουστο του 2022, ενώ συμμετείχε και στο άλμπουμ του, «This Is What I Mean»(2022).

Ακολουθώντας την επιτυχία των προηγούμενων άλμπουμ του και τις συνεργασίες του με τους τιτάνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως τους Herbie Hancock, Quincy Jones, και Hans Zimmer, συνεχίζει την καλλιτεχνική του πορεία ως ένας ιδιαίτερος και συναρπαστικός καλλιτέχνης της γενιάς του.

Με την καινούργια του δισκογραφική δουλειά ο Collier επιχειρεί να ξεπεράσει ακόμα περισσότερο τα σύνορα της μουσικής του διαδρομής και να “πλέξει” με ευφάνταστο τρόπο όλα τα μουσικά είδη (τζαζ, φανκ, σοουλ, ποπ και κλασσική μουσική) πάντα με τον δικό του ξεχωριστό «καλειδοσκοπικό» τρόπο.

Η παγκόσμια περιοδεία του φέτος το καλοκαίρι προμηνύεται μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Ώρα Έναρξης: 21:30

Τιμές Εισιτηρίων:

Α Ζώνη: 60€

Β Ζώνη: 50€

Γ Ζώνη: 40€

Δ Ζώνη: 30€

https://www.ticketservices.gr/event/jacob-collier-lycabettus-theatre/?eventid=10205&showid=67677