Το κατεστραμμένο άγαλμα του δουλεμπόρου Έντουαρντ Κόλστον θα εκτεθεί σε μουσείο της Αγγλίας

Το άγαλμα του δουλεμπόρου Έντουαρντ Κόλστον, το οποίο ρίχτηκε από το βάθρο του στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου και πετάχτηκε στο λιμάνι από διαδηλωτές το 2020, θα εκτίθεται πλέον μόνιμα στο μουσείο M Shed της πόλης μετά από απόφαση των δημοτικών συμβούλων.

Η επιτροπή σχεδιασμού του δημοτικού συμβουλίου αφαίρεσε επίσης την καταχώριση του αγάλματος στην κατηγορία ΙΙ, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ένταξή του στη συλλογή του μουσείου. Το άγαλμα είχε εκτεθεί για λίγο το 2021, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια παρέμενε σε αποθήκη.

Κατά τη συνεδρίαση για τον σχεδιασμό την Τετάρτη, ο συντηρητικός δημοτικός σύμβουλος Chris Windows δήλωσε ότι ήταν αντίθετος με την «άδικη απόφαση» να τοποθετηθεί το άγαλμα σε ένα μουσείο για να «κρατηθεί ασφαλές». Είπε χαρακτηριστικά: «Η σωστή θέση για το άγαλμα είναι στο αρχικό του βάθρο».

This happened a few moments ago.

The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

— BBC Radio Bristol (@BBCRB) June 7, 2020