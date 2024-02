Ο Τομ Κρουζ υπογράφει για τη νέα ταινία του Μεξικανού σκηνοθέτη Alejandro G Iñárritu

Σε μια θεαματική απομάκρυνση από την πρόσφατη σειρά μεγάλων μπλοκμπάστερ δράσης, ο Τομ Κρουζ συμφώνησε να εμφανιστεί στη νέα ταινία του σκηνοθέτη του Birdman ή (Η Απρόσμενη Αρετή της Αφέλειας), Alejandro González Iñárritu.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Κρουζ υπέγραψε για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία, για την οποία ελάχιστα είναι γνωστά εκτός από το ότι θα είναι στα αγγλικά και το σενάριο έχει γράψει ο Iñárritu μαζί με τη Sabina Berman, καθώς και οι συν-σεναριογράφοι του Birdman, Alexander Dinelaris και Nicolas Giacobone.

Τα κινηματογραφικά πλάνα του Τομ Κρουζ

Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να γίνει από την Warner Bros στο πλαίσιο του μη αποκλειστικού συμβολαίου που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Κρουζ με το στούντιο, το οποίο επιτρέπει στον Κρουζ να εργαστεί σε έργα για άλλες εταιρείες του Χόλιγουντ.

Μια τρίτη ταινία Top Gun βρίσκεται στα σκαριά στην Paramount, ενώ ο Κρουζ πιστεύεται ότι αυτή τη στιγμή γυρίζει το Mission Impossible – Dead Reckoning Part Two, η παραγωγή του οποίου καθυστέρησε από την Covid, και το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2025. Ο Κρουζ εργάζεται επίσης «επιμελώς» σε ένα project που καθυστερεί εδώ και καιρό και περιλαμβάνει γυρίσματα στο διάστημα.

Παράλληλα με την επιτυχία του στις ταινίες δράσης, ο Κρουζ έχει ένα γερό ιστορικό σε πιο δραματικές και κωμικές ταινίες. Το 1994 πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Μπραντ Πιτ στην ταινία «Συνέντευξη με έναν βρικόλακα» και ακολούθησε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο «Jerry Maguire», για τον οποίο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ.

Ο πρώτος Μεξικανός που είναι υποψήφιος για Όσκαρ

Το 1999, εμφανίστηκε στην τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Μάτια ερμητικά κλειστά» (Eyes Wide Shut) και στη συνέχεια έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για τη συμμετοχή του στην ταινία «Magnolia» του Πολ Τόμας Άντερσον. Το 2005 πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Jamie Foxx στην ταινία Collateral, ενώ το 2008 υποδύθηκε έναν παραγωγό ταινιών στην κωμωδία Tropic Thunder.

Ο Iñárritu, ο πρώτος Μεξικανός που είναι υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, κυκλοφόρησε το 2022 το Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, ενώ τελευταία φορά γύρισε αγγλόφωνη ταινία το 2015 με το The Revenant, με πρωταγωνιστή τον Leonardo- DiCaprio.

Οι ταινίες του έχουν κερδίσει οκτώ βραβεία Όσκαρ, εκ των οποίων τρία για την ταινία The Revenant (μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας) και ένα Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους εικονικής πραγματικότητας Flesh and S.

