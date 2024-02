Πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα σε ότι αφορά στη σχέση του Χάρι με την Μέγκαν, ο γάμος των οποίων, όπως λένε καλύπτεται με μαύρα σύννεφα. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται σενάρια περί χωρισμού.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι μοιράστηκαν μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στον Καναδά, οι οποίες, βάζουν τέλος στις φήμες περί χωρισμού.

Στο στιγμιότυπα, που έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα των Σάσεξ ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φαίνονται να χαμογελούν πλατιά στο γκαλά Invictus Vancouver Whistler 2025 One Year To Go.

Η Meghan έδειχνε απίστευτη φορώντας ένα off the shoulder φόρεμα σε λαδί χρώμα, ενώ ο Harry επέλεξε κοστούμι και γραβάτα.

Ειδική στη γλώσσα του σώματος αναλύει δύο από τις φωτογραφίες τους

Η εμφάνιση αυτή του ζευγαριού έρχεται μετά τις αναφορές ορισμένων επικριτών τους ότι το ταξίδι στον Καναδά θα τους έκανε να έρθουν πιο κοντά ή να χωρίσουν.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James δήλωσε ότι η Μέγκαν και ο Χάρι έδειξαν ότι είναι ένα «ενιαίο διπλό σχήμα» με την εμφάνισή τους στο γκαλά.

Μιλώντας αποκλειστικά στη Mirror, είπε ότι οι Sussexes φρόντισαν να είναι όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω τους.

Τα τρία μηνύματα

Η Judi εξήγησε: «Υπάρχουν τρία ξεκάθαρα μη λεκτικά σήματα που εκπέμπονται από την επιλογή τους για αυτή τη φωτογραφία:

Πρώτον, η αίσθηση της αίγλης και του κύρους. «Δεν πρόκειται για ένα ζευγάρι που βρίσκεται στις πίστες και συνομιλεί με τους διοργανωτές και τους διαγωνιζόμενους ή ποζάρει απλά. Εδώ είναι ο Χάρι και η Μέγκαν που ποζάρουν ως το επίκεντρο της προσοχής».

Στη συνέχεια η ειδικός Judi James πρότεινε να αποπνέουν την ίδια ενέργεια. «Το δεύτερο σήμα είναι αυτό της σχέσης. Αυτή η πόζα δείχνει τον Χάρι και τη Μέγκαν να χρησιμοποιούν αδελφοποίηση της γλώσσας του σώματος, να κάθονται σε παρόμοιες πόζες με αντίστοιχα χαμόγελα ευχαρίστησης», δήλωσε ο ειδικός.

«Τέλος, είναι αυτά τα χαμόγελα που μιλούν πιο δυνατά. Αν το ζευγάρι θέλει να στείλει το μήνυμα «δεν θα λυγίσουμε» αυτή θα ήταν μια ιδανική φωτογραφία για να το υποστηρίξει αυτό. Οι παρόμοιες πόζες, η επιτυχία και η λάμψη και αυτά τα χαρούμενα, ανέμελα χαμόγελα είναι όλα καλά».