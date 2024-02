Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή που οι αρχές θεωρούν πως ήταν σύγκρουση συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία Γκερέρο, στο νότιο Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο χωριό Λας Τούνας (φωτογραφία, επάνω, από elfinanciero.com.mx/Dassaev Téllez Adame), όπου προχθές Τρίτη εντοπίστηκαν πέντε απανθρακωμένα πτώματα, σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία.

Authorities in Guerrero, Mexico, say they have found five charred bodies near the mountain town of Las Tunas, and they are investigating social media videos purportedly showing members of a regional drug gang setting bodies on fire.https://t.co/6sTBO2GT6N

— Border Report (@BorderReportcom) February 21, 2024