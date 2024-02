Έχασε την δουλειά της για ένα σάντουιτς αξίας 1.9 δολαρίων

Μήνυση κατά κορυφαίας δικηγορικής εταιρείας του Λονδίνου, υπέβαλλε μία καθαρίστρια, όταν απολύθηκε γιατί έφαγε ένα σάντουιτς με τόνο που βρήκε να έχει μείνει σε μία αίθουσα συνεδριάσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, που επικαλείται το RollOnFriday, ανέφερε ότι η καθαρίστρια, η Gabriela Rodriguez, απολύθηκε από την υπηρεσία εμπορικού καθαρισμού που την απασχολούσε, την ιδιωτική εταιρεία Total Clean, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2023.

Σημειώνεται ότι η Ροντρίγκεζ, μία ανύπαντρη μητέρα από το Εκουαδόρ απολύθηκε αφού η νομική εταιρεία, Devonshires Solicitors, παραπονέθηκε στην εταιρεία ότι η Ροντρίγκεζ είχε φάει ένα σάντουιτς με τόνο από τη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco, αξίας περίπου 1,90 δολαρίων.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας

Ο εκπρόσωπος της Devonshires Solicitors δήλωσε στην The Post ότι δεν προέβη σε «επίσημη καταγγελία» κατά της Ροντρίγκεζ, επιμένοντας ότι «δεν ζήτησε να ληφθεί κανένα μέτρο εναντίον της.» «Η Total Clean διεξήγαγε τη δική της έρευνα και η απόφαση για την απόλυση της Γκαμπριέλα ελήφθη χωρίς καμία απολύτως συμβολή ή επιρροή από την Devonshires», πρόσθεσε εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας.

Η Devonshires δήλωσε επίσης ότι «δεν θα είχε αντίρρηση, όπως δεν κάναμε ποτέ, να παρευρεθεί και να εργαστεί η Gabriela στις εγκαταστάσεις μας, εάν η Total Clean αλλάξει τη θέση της.» Η Ροντρίγκεζ φέρεται να είχε εργαστεί για την Devonshires για δύο χρόνια πριν από την απόλυσή της. Η Total Clean, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η Rodriguez διέπραξε κλοπή τρώγοντας τα υπολείμματα του σάντουιτς με τόνο.

Η υποστήριξη από τους συναδέλφους

Αφού έγινε γνωστή η είδηση της απόλυσης του Ροντρίγκεζ, μέλη του συνδικάτου United Voices of the World συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Devonshires με 100 κονσέρβες τόνου, 300 σάντουιτς σε χειροποίητες συσκευασίες, μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς και ερωτικές επιστολές προς την Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Αν και οι υποστηρικτές της Ροντρίγκεζ προσέφυγαν και απευθείας στην Devonshires για την απόλυσή της, το δικηγορικό γραφείο δήλωσε ότι «δεν έδειξε καλή θέληση και αρνήθηκε να υποστηρίξει την υπόθεση της Γκαμπριέλα.»

Σημειώνεται πως ίδια η Ροντρίγκεζ έχει από τότε διαμαρτυρηθεί επίσης για την απόφαση που έλαβαν, ανέφερε ο Guardian, υποστηρίζοντας δε ότι απολύθηκε λόγω έμμεσων φυλετικών διακρίσεων.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος οργάνωσης που εκπροσωπεί τις καθαρίστριες

Ο Πέτρος Ελιά, γενικός γραμματέας της UVW – η οποία εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό καθαριστριών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μετανάστες εργαζόμενοι – δήλωσε στο πρακτορείο: «Επειδή καθαρίζουμε τη βρωμιά τους, δεν σημαίνει ότι μπορούν να μας συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.»

«Οι καθαρίστριες απολύονται καθημερινά σε όλη τη χώρα για ασήμαντους και, όπως υποστηρίζουμε, για λόγους διακρίσεων όπως αυτός. Πολλοί περιγράφουν ότι αισθάνονται ότι τους φέρονται «σαν τη βρωμιά που καθαρίζουν» και η Gabriela είναι μία από αυτούς. Θα υψώσουμε τις φωνές μας και θα ενωθούμε για να πολεμήσουμε κάθε εργοδότη – ακόμη και μεγάλες ισχυρές εταιρείες όπως η Devonshires Solicitors.»