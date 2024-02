Η Μπιγιονσέ μίλησε πρώτη φορά για την εμπειρία της με την ψωρίαση. Η διάσημη τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο «Essence» και με αφορμή την κυκλοφορία της νέας της σειράς με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, μίλησε για το πρόβλημά της.

Ενώ ξεκίνησε να μιλάει για το νέο της επαγγελματικό βήμα, ανέφερε: «Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις συνδεδεμένες με τα μαλλιά μου. Η σχέση που έχουμε με τα μαλλιά μας είναι ένα τόσο βαθιά προσωπικό ταξίδι».

Στη συνέχεια, περιέγραψε μερικές από αυτές, ενώ τότε, αποκάλυψε επίσης πως έχει ψωρίαση.

«Από την παιδική μου ηλικία στο κομμωτήριο της μητέρας μου, μέχρι τον πατέρα μου που έβαζε λάδι στο τριχωτό του κεφαλιού μου για να θεραπεύσω την ψωρίασή μου, αυτές οι στιγμές ήταν ιερές για μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε, εξηγώντας πως η επίσκεψη στο κομμωτήριο, για αυτήν ήταν μια «έξοδος από την καθημερινότητά της». «Οι συζητήσεις στα σαλόνια ομορφιάς και τα κουρεία δημιουργούν μια άλλη αίσθηση για τους ανθρώπους. Το βλέπουν ως μια υποχώρηση από την καθημερινή τους ζωή», εξήγησε.

Beyoncé opens up about psoriasis, going to therapy and the decision to chop her hair in 2013. https://t.co/QPRbVdPOtC

— TODAY (@TODAYshow) February 18, 2024