Beyonce, η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατακτά την κορυφή του Billboard’s Country songs

Ένα είδος μουσικής, το οποίο δεν είχε πάντα την καλύτερη σχέση με τους μαύρους καλλιτέχνες, κάτι που έδωσε μεγαλύτερη αξία στο ιστορικό επίτευγμα της Beyonce. Το «Texas Hold ‘Em» που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το τραγούδι «16 Carriages» σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση άλμπουμ κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Και έφερε την πρώτη κορυφή της Beyonce των country charts.

Την έκανε, επίσης, τη δεύτερη σόλο καλλιτέχνιδα που κάνει ντεμπούτο στο Νο 1, μετά την Taylor Swift με τις επανεκτελέσεις των «Love Story» και «All Too Well» το 2021.

Ακόμα η Beyonce είναι η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται στην κορυφή τόσο των Hot Country Songs, όσο και των Hot R&B/Hip-Hip Songs από τότε που ξεκίνησαν οι λίστες το 1958.

Beyoncé makes history as the first Black woman to debut at #1 on the Billboard Hot Country Songs chart. pic.twitter.com/mRnwcp0KwT

