«Η ΝΔ είναι η πιο ισχυρή στο ΕΛΚ, γι’ αυτό μας χτυπάνε» – Στρεψοδικεί ο Μητσοτάκης για το κράτος δικαίου

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει πως το ζήτημα – λίγο έως πολύ – είναι προσωπικό, δηλαδή ότι 330 ευρωβουλευτές, συμπεριλαμβανομένων και επτά του ΕΛΚ, αποφάσισαν να περάσουν ένα αρνητικό ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό, η ημέρα που σημαδεύτηκε από το μαζικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα συνέπεσε και με την επίσκεψη της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Και μπορεί η Ρομπέρτα Μέτσολα να ήρθε στη χώρα μας, στο πλαίσιο της εκστρατείας της να πείσει τους ευρωπαϊκούς λαούς να δώσουν το «παρών» στις κάλπες των ευρωεκλογών, ωστόσο, ήταν αναπόφευκτο να γίνει αναφορά στο καταδικαστικό ψήφισμα για την κυβέρνηση, με την ίδια να κρατά τις απαραίτητες αποστάσεις και τον κ. Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει τα περί «μεθοδεύσεων».

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε από χθες (19/2): «Εγώ καταλαβαίνω γιατί κάποιος θέλει να χτυπήσει το ΕΛΚ και γιατί κάποιος θέλει να χτυπήσει εμένα πολιτικά. Είμαστε ένα πολύ ισχυρό κόμμα εντός του ΕΛΚ, και ίσως το πιο ισχυρό κόμμα. Βολεύει τρεις μήνες πριν τις εκλογές να βγάλουμε και ένα ψήφισμα το οποίο να ‘πυροβολεί’ τη Νέα Δημοκρατία», είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Για να συνεχίσει στον ίδιο… δρόμο μία ημέρα αργότερα, παρουσία της Ρομπέρτα Μέτσολα: «Ο διάλογος για τα κοινά προβλήματα πρέπει να διεξάγεται με ευθύνη πέρα από μύθους που δημιουργούν ανυπόστατα συμπεράσματα, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο συκοφαντιών – πότε με την ιστορία της μικρής Μαρίας από τον Έβρο που αποδείχθηκε παραμύθι διακινητών, πότε με μεθοδεύσεις για το κράτος δικαίου που είναι ισχυρότερο από ποτέ στη χώρα μας και μάλιστα υπήρξε απάντηση από τον Άρειο Πάγο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την θετική έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου, ο Economist μας κατέταξε στην 20αδα των χωρών με την καλύτερη δημοκρατία. Ας μην ανησυχούν ορισμένοι, η Δημοκρατία ζει και προοδεύει στον χώρο που γεννήθηκε», συνέστησε ο πρωθυπουργός στους… «ορισμένους» που συνεχίζουν να ανησυχούν.

Από την πλευρά της, όπως ήταν αναμενόμενο, άλλωστε, η πρόεδρος του ΕΚ, τόσο στις δηλώσεις της με τον πρωθυπουργό, όσο και στην ομιλία της στη Βουλή, περιορίστηκε στο να σημειώσει ότι «πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό οι ευρωβουλευτές πιέζουν την Κομισιόν να εξετάζει την κάθε χώρα και να κάνει συστάσεις σε κάθε χρόνο. Είναι ένα σχέδιο για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών».

Χαρακτηριστικό είναι, ωστόσο, πως τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Νέα Αριστερά επιτέθηκαν στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επίσκεψη Μέτσολα στην Αθήνα και, πρωτίστως, η παρουσία και η παρέμβασή της στη Βουλή, καθώς επεσήμαναν ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα – «σκοπίμως» – να γίνει διάλογος των βουλευτών με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στηρίζουμε το θεσμό του ευρωκοινοβουλίου και θέλουμε να δυναμώσει η κοινωνική, δημοκρατική, οικολογική και συμπεριληπτική του φωνή, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στην τοποθέτησή του κατά τη συνάντηση με την Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Μας λυπεί η επιλογή, η συζήτησή μας σήμερα με την πρόεδρο του κορυφαίου αυτού αιρετού θεσμού της Ευρώπης, να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, στεγανοποιημένη, σε μία αίθουσα της Βουλής. Ενώ θα έπρεπε να διεξαχθεί στην Ολομέλεια, δημοκρατικά, με όλα τα κόμματα και με απευθείας μετάδοση στους Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες», τόνισε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ απευθυνόμενος στην Ρομπέρτα Μέτσολα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ευθύνεστε εσείς, αλλά αυτή η διαδικασία υποτιμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ελληνική Βουλή και καταθέτουμε την έντονη διαφωνία μας».

Μιλώντας για το ψήφισμα του ΕΚ, μάλιστα, ο κ. Φάμελλος έκανε δύο κρίσιμες ερωτήσεις στην πρόεδρο του ΕΚ:

«Θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν σας δόθηκε απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει, ώστε η χώρα μας να επιλύσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαλεύκανση υποθέσεων, όπως τα Τέμπη και η Πύλος, η δολοφονία Καραϊβάζ, το πολύ σοβαρό πρόβλημα των υποκλοπών, τη φίμωση του Τύπου και τις απειλές κατά δημοσιογράφων, τη φίμωση των ανεξάρτητων αρχών και τις διώξεις δικαστικών», ήταν η πρώτη ερώτηση.

Όσο για τη δεύτερη, αυτή ήταν κάπως πιο προσωπική, αφού αφορούσε στο Σώμα του οποίου προεδρεύει η κυρία Μέτσολα: «Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν δέχτηκε να συναντήσει την αποστολή των ευρωβουλευτών της επιτροπής LIBE; Ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός υποτίμησε και προσέβαλε τους ευρωβουλευτές, χαρακτηρίζοντας το ψήφισμα ως προεκλογικό και ότι μιλά για άλλη χώρα;».

Φυσικά, δεν πήρε απάντηση σε καμία, αφού στην τελική δεν προβλεπόταν από τη διαδικασία, ωστόσο, συνέχισε λέγοντας ότι φαντάζεται πως συμφωνεί και η Ρομπέρτα Μέτσολα, για το γεγονός ότι χαρακτηρισμοί κορυφαίων υπουργών πως το ψήφισμα είναι «εμπαθές», «ακραίο» και αποτελεί «κακόγουστη (ανα)παράσταση ενόψει των ευρωεκλογών ενός θεατρικού έργου», ότι είναι «απαράδεκτο και ανθελληνικό» και ότι «στηρίχτηκε σε αμφιλεγόμενες δήθεν έρευνες ανυπόληπτων μη κυβερνητικών οργανώσεων, θίγουν το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο».

Σιωπηλή παρέμεινε η Μετσόλα…

Και η Νέα Αριστερά κατήγγειλε το γεγονός ότι «η ΝΔ αποφάσισε η κυρία Μέτσολα να πραγματοποιήσει ομιλία, όχι όμως να υπάρξει δημόσιος διάλογος με τα κόμματα, όπως είχε συμβεί στην αντίστοιχη επίσκεψη του Νταβίντ Σασόλι το 2021».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Παπαδημούλης, συνομίλησε για το θέμα αυτό το περασμένο Σαββατοκύριακο με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ίδια να εκφράζει την επιθυμία της για ανοιχτό διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, «λόγω της άρνησης της κυβερνητικής πλειοψηφίας», όπως τόνισε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Πηγές της Νέας Αριστεράς εκτιμούν ότι η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για ανοιχτό διάλογο των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την Ρομπέρτα Μέτσολα οφείλεται στον «φόβο της, μετά τα όσα καταγράφηκαν στο ψήφισμα-κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στη χώρα».

Με μία χαρακτηριστική ανάρτηση σχολίασε τις δηλώσεις Μητσοτάκη, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του ΕΚ, η Σοφί Ιντ Βελτ, η οποία έγινε γνωστή στη χώρα μας από τις παρεμβάσεις της κατά της κυβέρνησης στο θέμα των παραβιάσεων του κράτους δικαίου και των υποκλοπών, μέσα από τη θεσμική της θέση στην Επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ολλανδή ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων, σε ανάρτησή της, αναφέρθηκε στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, δίνοντας απάντηση στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός απαντώντας στις ανησυχίες για το κράτος δικαίου που εξέφρασε το ΕΚ: η δημοκρατία είναι υγιής και οι ψηφοφόροι θα μιλήσουν», έγραψε.

Για να υπογραμμίσει: «Ωστόσο, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι διακριτά. Πρέπει να πάνε χέρι-χέρι, σε μια δημοκρατία χωρίς κράτος δικαίου υπάρχει ο κίνδυνος κατάχρησης εξουσίας».

The Greek PM in response to the rule of law concerns expressed by @Europarl_EN: democracy is healthy and voters will speak. However, democracy and the rule of law are distinct. They must go hand in hand, in a democracy without the rule of law there is the risk of abuse of power https://t.co/i6VRzYRkpM

— Sophie in ‘t Veld (@SophieintVeld) February 20, 2024