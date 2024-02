To «2024 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στην TEN Ltd.

Το “2024 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” απονεμήθηκε στην TEN LTD. – TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD., για την επέτειο των 30 ετών επιτυχούς λειτουργίας ως εισηγμένη εταιρεία, και στον Δρ. Νίκο Π. Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Chairman INTERTANKO (2014-2018), για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Η επίσημη Τελετή Βράβευσης έλαβε χώρα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, 2024 στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου 14th Annual Capital Link Greek Shipping Forum.

Συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,000 άτομα, εκ των οποίων 750 συμμετείχαν στο μεσημεριανό γεύμα, και φέτος παρευρέθηκε στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία και οι μεγαλύτεροι ηγέτες της Ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας και για αυτό το λόγο το συνέδριο πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε ως άτυπη σύνοδος κορυφής της παγκόσμιας ναυτιλίας. Τα πολύ σημαντικά θέματα στα οποία εστίασε η ατζέντα ήταν οι τρέχουσες τάσεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και των κύριων αγορών των εμπορευμάτων, της ενέργειας και της ναυτιλίας, οι γεωπολιτικές και κανονιστικές εξελίξεις, τα ναυτιλιακά καύσιμα μικρής περιεκτικότητας σε θείo, την μείωση των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον, τις εμπορικές κυρώσεις & πιέσεις, καθώς και στον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της τεχνολογίας, και η ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Το μεσημεριανό γεύμα τίμησαν με την παρουσία τους επιφανείς ομιλητές και πιο συγκεκριμένα: κ. Arsenio Dominguez, Secretary General – International Maritime Organization (IMO), κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κα. Μελίνα Τραυλού, President of the Union of Greek Shipowners (UGS); Chair of the Board of Neptune Lines, κα. Φωτεινή Ιωαννίδου, Head of Unit, Directorate-General for Mobility and Transport – European Commission, κ. Nikolaus Schües, President & Chairperson of the Board – BIMCO ; CEO – Reederei F. Laeisz, κ. Δημήτρης Φαφαλιός, Chairman – INTERCARGO; President/Director – Fafalios Shipping S.A., κ. Emanuele Grimaldi, Chairman – INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING; President & MD – Grimaldi Euromed SpA; Managing Director – Grimaldi Group, κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO; Chairman & CEO – d’Amico International Shipping SA., οι CEOs των μεγαλύτερων νηογνωμόνων, κ. Knut Orbeck Nilssen, DNV Maritime and κ. Ugo Salerno, RINA.

Χορηγός του Μεσημεριανού Γεύματος, ήταν η The Marshall Islands Registry. O κ. Θεόφιλος Ξενακούδης, Chief Commercial Officer & Managing Director Piraeus office της The Marshall Islands Registry, πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Στα Εισαγωγικά Σχόλια που έκανε ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, Inc., ανέφερε: “Αποτίουμε φόρο τιμής στην TEN που έφτασε στο μοναδικό ορόσημο των 30 επιτυχημένων χρόνων ως εισηγμένη εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το πρόσωπο πίσω από αυτή την επιτυχία, τον Ιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δρ Νικόλα Τσάκο. Έδωσε “σάρκα και οστά” σε μία ιδέα που ξεκίνησε από την θεωρία, όντας ο πρώτος που συγκέντρωσε δημόσια ίδια κεφάλαια για μια ναυτιλιακή εταιρεία. Με στόλο μόλις τεσσάρων πλοίων, η TEN εισήχθη αρχικά το 1993 στο Χρηματιστήριο του Όσλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2002. Έκτοτε, η TEN έχει δημιουργήσει καθαρό εισόδημα άνω των 2,5 δισ. δολαρίων, έχει πληρώσει κοινά και προνομιούχα μερίσματα 800 εκ. δολαρίων, σε συνεχή και αδιάκοπη βάση, έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων αξίας 6 δισ. δολαρίων και επέκτεινε τον στόλο σε 72 πλοία που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εντός των μεγάλων αγορών μεταφοράς ενέργειας.”

Ο κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO ; Executive Chairman & CEO – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF), προλογίζοντας τον Δρ. Νίκο Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP), είπε ότι είναι προνόμιο και ιδιαίτερη τιμή για εκείνον το γεγονός ότι του παραδίδει αυτό το βραβείο, καθώς τον γνωρίζει από την INTERTANKO, και έχει προσωπική εμπειρία όταν λέει ότι ο Δρ. Τσάκος ανέκαθεν ήταν ένας άνθρωπος με όραμα και μπροστά από την εποχή του.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Δρ Νίκος Τσάκος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, πολύ συχνά όταν δίνει διαλέξεις στη σχολή Professor Grammenos’ school of thought στο Λονδίνο, οι μαθητές του ζητούν να τους εξηγήσει τη συνταγή για την επιτυχία της εταιρείας. Ο Δρ. Τσάκος απέδωσε την επιτυχία, στο σταθερό αλλά ταυτόχρονα συνετό μοντέλο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σε έναν κυκλικό κλάδο επί πολλά χρόνια, στο εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου, στη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού με συντηρητική μόχλευση και υγιή ταμειακά αποθέματα που ανταμείβει τους μετόχους με μερίσματα σε συνεχή και αδιάκοπη βάση. Έκανε ειδική μνεία στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της TEN, με την εταιρεία να αναπτύσσεται αφού πρώτα μελετά εις βάθος τις ανάγκες των πελατών της.

Ανέφερε ότι, η καινοτομία ήταν επίσης ένας ακόμη λόγος για την επιτυχία της ΤΕΝ, καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία δεξαμενόπλοιων που διαχειρίστηκε στόλο δεξαμενόπλοιων με διπλά τοιχώματα (double-double), πολύ πριν από την προθεσμία του OPA90. Επίσης, το 2023 η TEN παρέλαβε την πρώτη σειρά LNG aframaxes με ελληνική σημαία και βρίσκεται στη διαδικασία διεύρυνσης του αποτυπώματος στην πράσινη ναυτιλία.

Ο Δρ Τσάκος τόνισε περαιτέρω ότι, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια πολύ περίπλοκη διεθνή αγορά, και επομένως εστιάζει στη διαχείριση υψηλών προδιαγραφών, φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων, με άρτια εκπαιδευμένους, ικανοποιημένους και χαρούμενους ναυτικούς. Η προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα είναι ακόμη ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εταιρείας.

Η πολυμορφία, η ευελιξία, η απλότητα, η εστίαση και η ποιότητα των υπηρεσιών, με τον ανθρώπινο παράγοντα στον πυρήνα, αποτελούν βασικά στοιχεία της κουλτούρας και της στρατηγικής της TEN.

Κατέληξε λέγοντας ότι, τώρα που τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει, έχει ακόμη περισσότερο χρόνο να αφοσιωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΤΕΝ.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο, το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, Chairman C. Grammenos Centre of Shipping Trade & Finance – Bayes Business School, City, University of London, το 2018 στους κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd., το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder – Goldenport Group, το 2020 στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, το 2022 στον κ. Συμεών Παληό, Founder and Chairman, Diana Shipping, και το 2023 στον κ. Θεμιστοκλή Βώκο, Founder Member, Honorary Chairman of Posidonia; Founder of Seatrade.

