Πάει για «μπαμ» η Φενέρ – Τι σημαίνει για το μέλλον του Ντόρσεϊ

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο ρόστερ της είναι έτοιμη να προχωρήσει η Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται σε επαφές με τον Φουρκάν Κορκμάζ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Πέισερς, λίγες ημέρες μετά την άφιξή του στην Ιντιανάπολις με trade από τους Σίξερς, όπου αγωνίστηκε για μία 7ετία.

Πλέον, ο 26χρονος γκαρντ ψάχνει εκτός ΗΠΑ τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ήδη έχει δύο προτάσεις από την Τουρκία, με τις Φενέρ και Μπεσίκτας να έχουν προσεγγίσει τον Τούρκο διεθνή άσο. Την πληροφορία επιβεβαιώσει και ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ουμίτ Αβτσί,ο οποίος αναφέρει ότι ο παίκτης αναμένεται αύριο να βρεθεί αύριο στη γειτονική χώρα για να κλείσει οριστικά το deal.

Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει και το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην Φενέρ, αφού ο Έλληνας διεθνής είναι ήδη δυσαρεστημένος από τον χρόνο συμμετοχής του και η απόκτηση ενός ακόμα γκαρντ, ενδέχεται να περιορίσει ακόμα περισσότερο τον ρόλο του στην τουρκική ομάδα.

Ο Κορκμάζ έκανε κάποιες καλές σεζόν στο NBA, έχοντας κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε συνολικά 328 εμφανίσεις της Regular Season. Να τονίσουμε πως ο Κορκμάζ δεν θα έχει φέτος τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην EuroLeague, αλλά μόνο στο τουρκικό πρωτάθλημα, καθώς η προθεσμία για τη δήλωση παικτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει παρέλθει.

Furkan Korkmaz is in talks with Fenerbahçe Beko Istanbul . Its suggested that he could arrive in Istanbul by tomorrow. If true Korkmaz will be ineligible to play in the Euro League for this season. Via @UMTAVC pic.twitter.com/wsLLNYKV8M

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) February 12, 2024