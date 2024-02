Δένδιας: Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στο Λονδίνο – Τι συζήτησαν με τον Βρετανό υφυπουργό Άμυνας

Με τον υφυπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, James Heappey, αρμόδιο μεταξύ άλλων για την Επιχειρησιακή Πολιτική των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην πρεσβευτική κατοικία της Πρεσβείας της Ελλάδος, στο πλαίσιο πρωινού εργασίας.

Στη συνάντηση, η οποία προστίθεται στις συχνές επαφές το τελευταίο διάστημα με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας έγινε αναφορά στις μακρόχρονες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν τις δύο χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και εντός του ΝΑΤΟ και Διεθνών Οργανισμών.

I met today in London with the Minister of State for the Armed Forces of the United Kingdom @JSHeappey, with whom we had a working breakfast at the 🇬🇷 Αmbassador’s residence. Within the framework of further strengthening our defence relations, we discussed ways to deal with… pic.twitter.com/Ncvb5JYetN

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2024