Βρήκε ομάδα ο Ντιέγκο Κόστα: Ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο (pics)

Ο Ντιέγκο Κόστα βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Βραζιλία, θα παραμείνει κάτοικος Λατινικής Αμερικής, αφού μετά την Μποταφόγκο θα αγωνιστεί και στην Γκρέμιο.

Ο 35χρονος άσος μετά το τέλος της περασμένης σεζόν, έμεινε ελεύθερος από την Μποταφόγκο και η Γκρέμιο του προσέφερε συμβόλαιο ενός έτους, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 όταν και εκπνέει η αγωνιστική περίοδος στην Βραζιλία.

Έτσι προστίθεται ακόμη μία ομάδα στο βιογραφικό του έμπειρου επιθετικού, μετά τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι, Γουλβς, Ατλέτικο Μινέιρο κ.α. Την περασμένη σεζόν, ο Ντιέγκο Κόστα πραγματοποίησε συνολικά 15 συμμετοχές με την φανέλα της Μποταφόγκο, όπου σκόραρε 3 φορές.

🏆⚽️ Supercopa, Copa do Rei, La Liga, Liga Europa, Premier League, Copa da Liga Inglesa, Brasileirão, Copa do Brasil… Grandes títulos, incontáveis gols e muita experiência para agregar ao Tricolor! Artilheiro na Europa, Diego Costa agora quer balançar as redes pelo Imortal! pic.twitter.com/oGWuZeGr0L

— Grêmio FBPA (@Gremio) February 8, 2024