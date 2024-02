«Εξυπνο» σκουλαρίκι – θερμόμετρο

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον ανέπτυξαν το «Θερμικό Σκουλαρίκι» (Thermal Earring), ένα ασύρματο φορετό αξεσουάρ που μετρά συνεχώς τη θερμοκρασία στον λοβό του αφτιού του χρήστη. Σε μικρή μελέτη σε έξι χρήστες το σκουλαρίκι-θερμόμετρο έδωσε καλύτερα αποτελέσματα από ένα smartwatch στην καταγραφή της θερμοκρασίας του δέρματος.

Το «έξυπνο» σκουλαρίκι είναι υποσχόμενο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του στρες, της διατροφής, της άσκησης αλλά και της ωορρηξίας μέσω της συνεχούς μέτρησης της θερμοκρασίας στον λοβό του αφτιού.

Το σκουλαρίκι-θερμόμετρο που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του πρωτοτύπου έχει το μέγεθος ενός συνδετήρα και διαθέτει μπαταρία που διαρκεί 28 ημέρες. Ενα μαγνητικό κλιπ «κολλά» έναν αισθητήρα θερμοκρασίας στο αφτί του χρήστη ενώ ένας άλλος αισθητήρας κρέμεται περί τα 2,5 εκατοστά κάτω από το αφτί προκειμένου να υπολογίζει τη θερμοκρασία του χώρου. Μάλιστα το σκουλαρίκι μπορεί να εξατομικεύεται με διαφορετικά στολίδια φτιαγμένα από ρητίνη (σε σχήμα λουλουδιού για παράδειγμα) ή με κάποιον πολύτιμο ή ημιπολύτιμο λίθο χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβειά του, όπως αναφέρεται σε δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό « Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies».

Το να δημιουργηθεί μια φορετή συσκευή που θα είναι τόσο μικρή ώστε να μοιάζει με σκουλαρίκι αλλά συγχρόνως τόσο ισχυρή ώστε να χρειάζεται φόρτιση σχετικά σπάνια ήταν μια μεγάλη πρόκληση από άποψη μηχανικής για τους ερευνητές. Κατάφεραν τελικώς να κάνουν την κατανάλωση ενέργειας όσο καλύτερη γινόταν τη στιγμή που η συσκευή τους διαθέτει αρκετά στοιχεία – ένα τσιπ Bluetooth, μια μπαταρία, δύο αισθητήρες θερμοκρασίας και μια κεραία. Το Bluetooth χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εξοικονομείται ενέργεια κατά τη μετάδοση των δεδομένων (αντί το σκουλαρίκι να συνδέεται με συσκευή).

Παρακολούθηση του πυρετού

Με δεδομένο ότι η συνεχής μέτρηση της θερμοκρασίας του λοβού του αφτιού δεν έχει μελετηθεί ευρέως, οι επιστήμονες εξερεύνησαν πιθανές εφαρμογές προκειμένου να καθοδηγήσουν τη μελλοντική έρευνα. Σε πέντε ασθενείς με πυρετό, είδαν ότι η μέση θερμοκρασία στον λοβό του αφτιού αυξήθηκε κατά 5,92 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τη θερμοκρασία σε 20 υγιείς εθελοντές – ένα πρώτο αποτέλεσμα που μαρτυρεί ότι το έξυπνο σκουλαρίκι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συνεχή παρακολούθηση του πυρετού. «Στην ιατρική παρακολουθούμε τον πυρετό για να αξιολογήσουμε την απόκριση στη θεραπεία – για να δούμε, για παράδειγμα, αν ένα αντιβιοτικό είναι αποτελεσματικό ενάντια σε μια λοίμωξη» ανέφερε ο δρ Μαστάφα Σπρίνγκστον, εκ των συγγραφέων της μελέτης, κλινικός γιατρός στο Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και προσέθεσε: «Η πιο συστηματική παρακολούθηση του πυρετού είναι σημαντική καθώς ο πυρετός μπορεί να εμφανίζει διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα».

Για το στρες αλλά και την ωορρηξία

Ενώ η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος παραμένει σχετικά σταθερή (όταν κάποιος δεν έχει πυρετό), η θερμοκρασία στον λοβό του αφτιού έχει περισσότερες διακυμάνσεις, γεγονός που δείχνει τον δρόμο προς νέες πιθανές εφαρμογές του «Θερμικού Σκουλαρικιού». Σε διαφορετικά τεστ, το σκουλαρίκι ανίχνευσε διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία του λοβού του αφτιού που συνδέονταν με την κατανάλωση τροφής, με την άσκηση αλλά και με το στρες. Εντόπισε επίσης μικρές διαφορές στη θερμοκρασία που συνδέονται με την ωορρηξία και την έμμηνο ρύση.

«Οι υπάρχουσες φορετές συσκευές όπως το Apple Watch και το Fitbit διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας αλλά παρέχουν μόνο μια μέση θερμοκρασία για το 24ωρο ενώ η μέτρηση που κάνουν μέσω του καρπού δεν επιτρέπει την ανίχνευση της ωορρηξίας. Ετσι θελήσαμε να εξερευνήσουμε μοναδικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να είναι ελκυστικές στις γυναίκες αλλά και σε όποιον ασχολείται με τη μόδα» σημείωσε η Σίρλεϊ Σου, διδακτορική φοιτήτρια στη Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικής Paul G. Allen του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, εκ των κύριων συγγραφέων της μελέτης.

Πιθανή χρήση ηλιακής ή κινητικής ενέργειας

Επόμενος στόχος για τους ερευνητές είναι να ενσωματώσουν μέτρηση του καρδιακού ρυθμού και της σωματικής δραστηριότητας στη συσκευή τους ενώ εξετάζουν αν το σκουλαρίκι τους θα μπορούσε να λειτουργεί με χρήση ηλιακής ή κινητικής ενέργειας που παράγεται από την ταλάντωσή του.

Στο μέλλον και κολιέ ηλεκτροκαρδιογράφος

«Απώτερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σετ κοσμημάτων που θα καταγράφει την κατάσταση της υγείας του ατόμου» είπε η Σου. «Τα σκουλαρίκια θα ανιχνεύουν τη δραστηριότητα και θα πραγματοποιούν μετρήσεις όπως της θερμοκρασίας και του καρδιακού ρυθμού ενώ ένα κολιέ θα μπορούσε να κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα παρέχοντας πιο αποτελεσματικά δεδομένα για την υγεία της καρδιάς».