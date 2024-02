Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ – Ο Έλληνας Σαρλώ κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως

«O Mιχαήλ Mιχαήλ είναι το παιδί της μοίρας, προσπάθησε, πάλεψε και κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα μέλλον, μα δυστυχώς εδώ δεν είναι τόπος που μπορεί ν’ αναδειχθεί, γιατί του λείπει η υποστήριξη. Σ’ άλλο μέρος θα το παίρναν από τ’ αυτί αυτό το παιδί, που ο έρωτας δεν λέγεται, θα τον έβαζαν σ’ ένα σχολείο της άφωνης τέχνης για να τελειοποιηθεί, και θα τον λανσάριζαν με μεγάλη επιτυχία».

—Περιοδικό O Kινηματογράφος, 13 Ιανουαρίου 1924—

Οι εκδόσεις Μικρός Ήρως κυκλοφορούν το νέο graphic novel «Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ» που δημιούργησε ο Δημήτρης-Κρις Αγκαράι και είναι βασισμένο στο θεατρικό έργο «ΟΙ ΚΩΜΙΚΟΙ» των Δημήτρη Πιατά και Σάκη Σερέφα που έκανε πρεμιέρα από το ΚΘΒΕ τον Ιανουάριο του 2024.

Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ. Γεωργία Βασιλειάδου. Αχιλλέας Μαδράς. Σωτηρία Ιατρίδου. Ερβέ Βιλλάρ. Σπυρίδων Δημητρακόπουλος. Τάλλα Κρανόφσκα Βαλέτα. Δήμος Βρατσάνος. Κώστας Βατίστας. Ηρώ Χαντά. Κοντσέτα Μόσχου. Ιωσήφ Χεπ. Εκτός από τη Βασιλειάδου, ονόματα άγνωστα σήμερα, ξεχασμένα, σχεδόν εξωτικά. Ονόματα που τα χώνεψε η λήθη. Κι όμως, αυτοί είναι οι άνθρωποι, ηθοποιοί, παραγωγοί και σκηνοθέτες, που με τα σώματά τους έχτισαν το βουβό σινεμά στην Ελλάδα στη δεκαετία του ’20.

Πλάσματα του θεάτρου, μαθημένα να ρουφούν τις ανάσες του κοινού πάνω στο σανίδι, βρέθηκαν απέναντι από μια μηχανή που κατέγραφε τις συσπάσεις και τα σουσούμια σωμάτων και προσώπων που δεν εξέπεμπαν ήχο, σαν άφωνα νευρόσπαστα μιας νέας τεχνολογίας, η οποία λες και χρειαζόταν την ενέργειά τους για να πάρει μπρος. «Μαζί με μας θα πεθάνει μια μέρα και το κοινό μας. Κανείς δεν θα μας θυμάται. Τι είναι μια ταινία όταν τη βλέπεις; Δεν είναι σαν όνειρο; Ε, σαν όνειρο ξεχνιέται κιόλας» μοιάζει να αναρωτιούνται. Γιατί βρέθηκαν στο γύρισμα μιας εποχής στην οποία κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ο κινηματογράφος είναι μια εφήμερη μόδα που θα πεθάνει σύντομα, σε αντίθεση με το θέατρο.

Στο κόμικς Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ – Ο Έλληνας Σαρλώ, αποτυπώνονται με χιούμορ ο ερασιτεχνισμός, οι μωροφιλοδοξίες, οι ίντριγκες, η αγνωμοσύνη, τα ευτράπελα, οι αυτοσχεδιασμοί, οι κουτοπονηριές, οι ζαβολιές, οι γκάφες, μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν οι πρώτες βουβές ταινίες μυθοπλασίας στην Ελλάδα

Στο κόμικς Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ – Ο Έλληνας Σαρλώ, αποτυπώνονται με χιούμορ ο ερασιτεχνισμός, οι μωροφιλοδοξίες, οι ίντριγκες, η αγνωμοσύνη, τα ευτράπελα, οι αυτοσχεδιασμοί, οι κουτοπονηριές, οι ζαβολιές, οι γκάφες, μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν οι πρώτες βουβές ταινίες μυθοπλασίας στην Ελλάδα. Και, προπάντων, κυριαρχεί η μορφή του Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ. «Ήταν Κυριακή βράδυ και ο κόσμος είχε πλημμυρίσει το μεγάλο αθηναϊκό θέατρο όπου επρόκειτο να εμφανιστώ ως παλιάτσος. Ήρθαν να γλεντήσουν με έναν παλιάτσο που η καρδιά

του αιματωνόταν και πονούσε. Ήρθαν για έναν παλιάτσο που πονούσε και ήταν έτοιμος να ξεσπάσει όχι σε γέλιο, για να κάνει και τους άλλους να γελάσουν, μα σε κλάμα, σε κλάμα σπαραχτικό.

Γυρνώντας στην πλατεία, τους λέω: Γέλα, παλιάτσο! Ο κόσμος πληρώνει!» γράφει στην αυτοβιογραφία του. Αυτός ο Έλλην Σαρλώ, ο Σαχλό όπως τον επονόμασαν οι συγκαιρινοί του. Ο οποίος, μετά από έναν αιώνα, «ο διασημότερος των ασήμων ηθοποιών», όπως έγραφαν τότε οι εφημερίδες, «ανασταίνεται» για πρώτη φορά μέσα σε αυτό το κόμικς. Πού να το φανταζόταν…

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δημήτρης-Κρις Αγκαράι

Ο Δημήτρης-Κρις Αγκαράι είναι σχεδιαστής κόμικς, γραφίστας και εικονογράφος, γεννημένος το 1994 στα Τίρανα της Αλβανίας και μεγαλωμένος στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία επέδειξε ενδιαφέρον για τη ζωγραφική και τη δημιουργία ιστοριών. Σπούδασε γραφιστική και αυτοδίδακτα αφοσιώθηκε στις εικονογραφήσεις και τα κόμικς. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε το τμήμα κόμικς στη Σχολή Βακαλό με δάσκαλο τον Νίκο Κούτση.

Από το 2016, είναι ενεργός στον χώρο των κόμικς, κυκλοφορώντας αυτοεκδόσεις όπως τα Αλληγορία, Reading the Song και SHAME Ερωτικές Ιστορίες Καραντίνας. Συνεργάστηκε με περιοδικά κόμικς όπως τα Epifany (Phase Productions) και Ρίγη (Εκδόσεις Ρενιέρη), ενώ συμμετείχε και σε ανθολογίες (Athens the Comicbook και Εποχές για Ήρωες). Επιπλέον, εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη για το Εθνικό Θέατρο στην παράσταση Το Αστέρι της Λιλιπούπολης της Ρεγγίνας Καπετανάκη και του Βασίλη Ρίσβα. Η δουλειά του έγινε ευρέως γνωστή μέσω των social media, και κυρίως μέσα από μία σειρά σχεδίων που απεικονίζουν αγαπημένους χαρακτήρες ελληνικών σειρών. Το 2023, κυκλοφόρησε το graphic novel Σύμβουλος Ερωτικών Υποθέσεων (Jemma Press), ενισχύοντας το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα στον χώρο των κόμικς.