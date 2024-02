Η αποκάλυψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τα καυτά φιλιά με τον Μπεν Άφλεκ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Μπεν Άφλεκ για πρώτη φορά μετά τον ισχυρισμό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς πως είχαν έρθει πολύ κοντά πριν από χρόνια.

Ο 51χρονος Μπεν Άφλεκ έδειχνε απογοητευμένος καθώς έβγαινε με τον 10χρονο γιο του Samuel στο Λος Άντζελες την Τετάρτη.

Παρέλειψα να αναφέρω ότι έκανα κάτι με τον Μπεν εκείνο το βράδυ… ειλικρινά το ξέχασα… αυτό είναι τρελό

Λίγες ώρες αφότου η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποκάλυπτε το άγνωστο ειδύλλιό τους σε μια διαγραμμένη πλέον ανάρτηση στο Instagram.

H 42χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς ισχυρίστηκε πως ειλικρινά είχε ξεχάσει το μεταξύ τους ειδύλλιο και το αποκάλυψε με μια κοινή φωτογραφία τους με την τραγουδοποιό Diane Warren.

«Ωραία φωτογραφία με εμένα, τον Μπεν Άφλεκ και την Diane Warren πριν από χρόνια. Είναι τόσο εκπληκτικός ηθοποιός. Παρέλειψα να αναφέρω ότι έκανα κάτι με τον Μπεν εκείνο το βράδυ… ειλικρινά το ξέχασα… αυτό είναι τρελό!!! Μακάρι να μπορούσα να σας πω την ιστορία του τι συνέβη πριν από αυτό!!! Απλά γίνομαι ένα gossip girl. Πραγματικά ξέχασα!» ήταν η λεζάντα που συνόδευε την κοινή φωτογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Μπεν Άφλεκ.

Σιγή ιχθύος από τον Μπεν Άφλεκ

Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, με τους εκπροσώπους του Μπεν Άφλεκ να μην απαντούν στη MailOnline για την αποκάλυψη. Η φωτογραφία εκτιμάται ότι τραβήχτηκε γύρω στο 1999, όταν ο ηθοποιός ήταν 27 ετών και η τραγουδίστρια 18.

Έκτοτε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παντρεύτηκε τρεις φορές -με τον Jason Alexander, τον Kevin Ferderline και τον Sam Asghari με τον οποίο βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου.

Ο Μπεν Άφλεκ από την άλλη πλευρά παντρεύτηκε την Τζένιφερ Γκάρνερ -από το 2005 έως το 2018- και την πρώην αρραβωνιαστικιά του Τζένιφερ Λόπεζ το 2022.

Η τελευταία ανάρτηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή στην αυτοβιογραφία της The Woman In Me, όπου και αποκάλυψε τη σχέση της με τον Κόλιν Φάρελ.