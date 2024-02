Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου 113.000 στρεμμάτων

Οικονομία

14ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum – Ξεκινά την Πέμπτη στην Αθήνα

Το 14ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum με τίτλο «Sailing into the high seas», θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, 2024. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Nasdaq. Κύριος Χορηγός είναι η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. Και φέτος θα παρευρεθεί στην εκδήλωση η […]