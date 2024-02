Σ.Αραβία: Ξεκίνησε το ταξίδι του Α. Μπλίνκεν στις χώρες που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ά. Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Ριάντ τη Δευτέρα, κατά την έναρξη της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που συνωστίζονται στη Ράφα, ελπίζουν ότι η επίσκεψη του Μπλίνκεν στην περιοχή θα φέρει εν τέλει εκεχειρία, εγκαίρως, ώστε να αποτραπούν νέες αιματοχυσίες και βομβαρδισμοί στην μεθοριακή πόλη, που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο στην άκρη του θύλακα, πριν την εξορία στην Αίγυπτο ή τον θάνατο.

Η συνάντηση του Μπλίνκεν με τον Σαουδάραβα ηγέτη διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Από την μεριά του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρκέστηκε να δηλώσει πως «Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών αναγκών στη Γάζα και της αποτροπής της περαιτέρω εξάπλωσης της σύγκρουσης».

Watch: #US Secretary of State Antony Blinken meets #SaudiArabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh at the start of a Middle East tour to discuss the war in #Gaza. https://t.co/B0i4g4Oql3 pic.twitter.com/R0tDZt0QJE

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 5, 2024