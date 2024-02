Οι Simpsons βρέθηκαν ξανά στο μέλλον – Τι προέβλεψαν για το Apple Vision Pro

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Simpsons φαίνεται να έχουν προβλέψει το μέλλον. Πολλές φορές έχουν δείξει σε επεισόδιά τους πράγματα που συνέβησαν αργότερα, δημιουργώντας τεράστια απορία σχετικά με το πώς είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Αυτήν τη φορά μοιάζει να είχαν προβλέψει την κυκλοφορία μιας συσκευής και συγκεκριμένα του Apple Pro Vision.

Οι χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της συσκευής που κυκλοφόρησε η Apple με μια συσκευή που εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της γνωστής σειράς του Fox το 2016. Στο εν λόγω επεισόδιο, το οποίο ονομαζόταν «Friends and Family», οι κάτοικοι της φανταστικής πόλης του Springfield εμφανίζονται να χρησιμοποιούν συσκευές που μοιάζουν τρομακτικά με το Vision Pro. Οι συσκευές προκαλούν χάος στην πόλη, καθώς οι χαρακτήρες χάνουν την αίσθηση του χώρου, περπατούν πάνω σε στύλους φωτισμού και πέφτουν σε φρεάτια.

Όπως επεσήμαναν οι χρήστες του X, αυτές οι εικόνες έμοιαζαν τρομακτικά με κάπως δυστοπικές φωτογραφίες και βίντεο ανθρώπων που φορούσαν Vision Pro σε δημόσιο χώρο. Η σειρά έχει χαρακτηριστεί από κάποιους ως εξαιρετικά διορατική, αν και οι συντελεστές της σειράς έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι «προβλέψεις» που έχει κάνει είναι συμπτωματικές. «Θα έλεγα γενικά ότι όταν οι άνθρωποι λένε ότι οι Simpsons έχουν προβλέψει κάτι, στην πραγματικότητα είναι ότι απλά σατιρίζαμε γεγονότα της πραγματικής ζωής από χρόνια πριν. Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται συνεχώς, απλά φαίνεται ότι πέσαμε μέσα σε κάποια πράγματα», δήλωσε ο πρώην showrunner Bill Oakley σε συνέντευξη που έδωσε το 2020 στο Reuters.

Για όσους δε γνωρίζουν τι είναι το Apple Vision, πρόκειται για συσκευές τύπου «Black Mirror», οι οποίες ελέγχονται από τα μάτια τις χειρονομίες και δίνουν τη δυνατότητα στους θεατές να απολαύσουν μια σειρά απο υπερρεαλιστικές εμπειρίες VR. Το Vision Pro της Apple κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και συνδυάζει τρισδιάστατο ψηφιακό περιεχόμενο με μια εικόνα του εξωτερικού κόσμου. H τιμή του αγγίζει τα 3.500 δολάρια.

Η Apple εξάντλησε το αρχικό απόθεμα των συσκευών, αφού οι πελάτες αγόρασαν περίπου 200.000 συσκευές μόνο κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων ημερών, δείχνοντας ξεκάθαρα την προτίμηση τους.



Όπως συνέβη και στο επεισόδιο της πολυαγαπημένης σειράς, έτσι και στην πραγματική ζωή οι συσκευές σετ ακουστικών VR μπορούν να προκαλέσουν χάος στις πόλεις. Δεν είναι να απορεί κανείς για την ανησυχία του Υπουργού Μεταφορών στις ΗΠΑ Pete Buttigieg λόγω των τελευταίων περιστατικών που εκτυλίχθηκαν στους δρόμους. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι: «Οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν ανά πάσα στιγμή, μετά την εμφάνιση βίντεο με ανθρώπους που φορούσαν αυτό που φάνηκε να είναι ακουστικό Vision Pro της Apple ενώ οδηγούσαν Teslas».

Ο Buttigieg απάντησε στο Twitter/X σε ένα βίντεο που είχε περισσότερες από 24 εκατ. προβολές ενός οδηγού Tesla ο οποίος φαινόταν να κάνει χειρονομίες με τα χέρια του για να χειριστεί ένα πεδίο εικονικής πραγματικότητας.

«Παρά τα ονόματά τους, οι λειτουργίες υποβοηθούμενης οδήγησης της Tesla – Autopilot, Enhanced Autopilot και Full Self-Driving – δεν σημαίνουν ότι τα οχήματα είναι πλήρως αυτόνομα», δήλωσε ο Buttigieg τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπενθύμιση – ΟΛΑ τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που είναι διαθέσιμα σήμερα απαιτούν ο άνθρωπος-οδηγός να έχει τον έλεγχο και να συμμετέχει πλήρως στο έργο της οδήγησης ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε ο Buttigieg.

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024