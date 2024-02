Tesla: Παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης για βίντεο οδηγών με μάσκες VR

Την παρέμβαση του αμερικανού υπουργού Δικαιοσύνης Πιτ Μπούτιτζετζ προκάλεσε μια σειρά τρομακτικών βίντεο με οδηγούς που έχουν αφήσει τον έλεγχο των Tesla τους στον αυτόματο πιλότο ενώ φορούν τη νέα μάσκα εικονικής πραγματικότητας (VR) της Apple.

Ο Πιτ Μπούτιτζετζ αναδημοσίευσε ένα βίντεο στο X (πρώην Twitter) που είχε συγκεντρώσει μέχρι εκείνη την ώρα πάνω από 24 εκατ. προβολές, το οποίο δείχνει έναν οδηγό Tesla να κάνει χειρονομίες για να ελέγξει κάποιο εικονικό αντικείμενο στο Apple Vision Pro.

«Υπενθύμιση – ΟΛΑ τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού απαιτούν να διατηρεί ο οδηγός τον έλεγχο και να αφοσιώνεται πλήρως στην οδήγηση σε κάθε περίπτωση» έγραψε κάτω από το βίντεο ο υπουργός.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024