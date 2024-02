Βασιλιάς Κάρολος: Ο Μπάιντεν ανησυχεί για την υγεία του – «Ελπίζω να επικοινωνήσω σύντομα μαζί του»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως «ανησυχεί» μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

Ο Τζο Μπάιντεν ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους εάν έχει κάποιο μήνυμα για τον βασιλιά Κάρολο, είπε ότι «ανησυχώ για εκείνον, μόλις άκουσα τη διάγνωσή του. Ελπίζω να έχω μια επικοινωνία μαζί του σύντομα».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το BBC, ο Βασιλιάς Κάρολος ενημέρωσε ο ίδιος για την κατάσταση της υγείας του τα παιδιά του τόσο τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι, όσο και τα αδέρφια του, την πριγκίπισσα Άννα, τον πρίγκιπα Άντριου και τον πρίγκιπα Εδουάρδο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του για ταχεία ανάρρωση, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επανέλθει δυνατός σε χρόνο – μηδέν και ξέρω ότι όλη η χώρα τού εύχεται τα καλύτερα».

