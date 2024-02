Επίσημο: Στην Ατλέτικο Μινέιρο από το καλοκαίρι ο Μπερνάρ (pic)

Κι επίσημα στην Ατλέτικο Μινέιρο από το καλοκαίρι ο Μπερνάρ! Εδώ και μέρες ήταν δεδομένο πως ο Βραζιλιάνος θα επιστρέψει το καλοκαίρι στην πατρίδα του ενώ χθες μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού έριξε και την σπόντα του στη διοίκηση της ομάδας από την οποία όπως τόνισε δεν πήρε ποτέ απάντηση.

Ο 32χρονος άσος έχει δικαίωμα να υπογράψει όπου θέλει αφού το καλοκαίρι μένει ελεύθερος και η Μινέιρο ανακοίνωσε την απόκτησή του για 3,5 χρόνια, με τον Μπερνάρ να ενσωματώνεται στην ομάδα από το καλοκαίρι.

Αυτή η στιγμή έφτασε και ο Μπερνάρ θα γίνει ξανά παίκτης της ομάδας που τον ανέδειξε και με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε μεταξύ άλλων το Κόπα Λιμπερταδόρες το 2013. Στη βραζιλιάνικη ομάδα ο Μπερνάρ αναμένεται να βρει μάλιστα και τον Γκουστάβο Σκάρπα που πρόσφατα αποχώρησε από τον Ολυμπιακό.

🐔📝 BEM-VINDO DE VOLTA À SUA CASA, BERNARD! 🏴🏳️

💪 O #Galo acertou a contratação do meio-campista Bernard até dezembro de 2027. Ídolo, CAMpeão da Libertadores 2013 e BiCAMpeão Mineiro (2012 e 2013), o atleta chega no meio do ano, após finalizar o vínculo com o seu clube… pic.twitter.com/ORq8fBMd5Y

— Atlético (@Atletico) February 5, 2024