State of Play: Οσα ανακοινώθηκαν στο τεράστιο σόου του Playstation για το 2024

Η Sony πραγματοποίησε την πρώτη της παρουσίαση για το State of Play για το 2024 σήμερα, δίνοντας μια επισκόπηση των παιχνιδιών που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο PlayStation 5 και το PlayStation VR2 κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν περιελάμβαναν αποκλειστικότητες για έναν παίκτη όπως το Stellar Blade, το Rise of the Ronin, ένα remake του Until Dawn και το Death Stranding 2 .

Περισσότερα από 15 παιχνίδια παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 40λεπτης παρουσίασης του PlayStation.

Το sequel της Kojima Productions στο Death Stranding έρχεται αργότερα φέτος και με έναν περίεργο (αλλά εντελώς Kojima) τίτλο: Death Stranding 2: On the Beach . Και αυτή τη φορά, ο Σαμ Μπρίτζες χρησιμοποιεί ένα όπλο αλυσοπρίονο-κιθάρα που εκτοξεύει αστραπές, Στο τρέιλερ είδαμε τις νέες περιπέτειες του Sam και του Fragile, με πολλούς νέους χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου ενός που υποδύεται ο σκηνοθέτης του Mad Max George Miller και μιας μικρής μαριονέτας που υποδύεται ο Head-On σκηνοθέτης Fatih Akin. Το Death Stranding 2: On the Beach αναμένεται το 2025.

Εκτός από το Death Stranding 2 και το OD , η Kojima Productions έχει ακόμη ένα έργο στα σκαριά. Σε συνεργασία με τη Sony, η Kojima και το πλήρωμα κατασκευάζουν ένα ολοκαίνουργιο «παιχνίδι δράσης-κατασκοπείας επόμενης γενιάς» με το όνομα PHYSINT που θα ξεπεράσει τα εμπόδια μεταξύ παιχνιδιών και ταινιών, είπε η Kojima. Με άλλα λόγια, η Kojima επιστρέφει στο είδος με το οποίο ξεκίνησε και βοήθησε στη δημιουργία με το αυθεντικό Metal Gear .

Το Rise of the Ronin θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου και η Team Ninja έδωσε την πιο αναλυτική ματιά που έχουμε δει μέχρι στιγμής για το επερχόμενο παιχνίδι δράσης. Είδαμε τον κεντρικό κόσμο της Yokohama, στη μάχη σώματος ένας εναντίον ενός, το σύστημα parry και πολλά άλλα.

Η Sega επαναφέρει το Sonic Generations , το παιχνίδι Sonic the Hedgehog του 2011 που συνδύαζε 2D και 3D platforming δράση — με δύο Sonics! Το Shadow the Hedgehog είναι πλέον ένα μεγάλο μέρος της περιπέτειας. Το Sonic X Shadow Generations έρχεται στο PlayStation 4 και στο PlayStation 5 κάποια στιγμή το φθινόπωρο.

