Εργασία: Οι άνδρες επωφελούνται περισσότερο από την εμφάνισή τους στη δουλειά από ό,τι οι γυναίκες

Ανατροπή στη θέση ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν την εμφάνισή τους για να προχωρήσουν στην καριέρα τους, φέρνει μία νέα έρευνα, η οποία δείχνει ότι οι άνδρες αποκομίζουν πραγματικά μεγαλύτερα οφέλη από το να είναι ελκυστικοί στο χώρο εργασίας.

Πρόσφατη μελέτη με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 11.000 Αμερικανών, που διήρκησε επί 20 χρόνια διαπίστωσε ότι οι εμφανίσιμοι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν καλύτερες δουλειές και να βγάλουν περισσότερα χρήματα από ό,τι οι ομοίως ελκυστικές γυναίκες.

Όπως γράφει το CNBC, το 1993, δύο κοινωνιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Όσλο και την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών εντόπισαν νέους Αμερικανούς ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Εθνική Διαχρονική Μελέτη για την Υγεία των Εφήβων (NLSAH).

Οι Alexi Gugushvili και Grzegorz Bulczak κατέγραψαν τις δημογραφικές πληροφορίες και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων και στη συνέχεια ζήτησαν από τους εθελοντές να βαθμολογήσουν τη φυσική ελκυστικότητα των συμμετεχόντων σε μια κλίμακα 4 βαθμών: Πολύ ελκυστικό, ελκυστικό, μη ελκυστικό και πολύ μη ελκυστικό.

Νεανικά κριτήρια

Στην μελέτη, οι Gugushvili και Bulczak εξήγησαν ότι επέλεξαν να βασίσουν την έρευνα στην ελκυστικότητα που αντιλαμβάνονται οι έφηβοι, καθώς οι ενήλικες έχουν περισσότερα οικονομικά μέσα για να χειραγωγήσουν ή να βελτιώσουν τη φυσική τους εμφάνιση (όπως να κάνουν πλαστική χειρουργική), ώστε αυτές οι βαθμολογίες να είναι λιγότερο αυθεντικές.

Δύο δεκαετίες αργότερα, όταν οι συμμετέχοντες είχαν φτάσει τα 30 τους, οι ερευνητές συνέκριναν τις βαθμολογίες ελκυστικότητας των εθελοντών με την τρέχουσα επαγγελματική τους κατάσταση.

Ανακάλυψαν ότι εκείνοι που είχαν ανέβει πιο γρήγορα στην εταιρική κλίμακα – και κέρδιζαν τα περισσότερα – ήταν οι άνδρες που θεωρούνταν «πολύ ελκυστικοί» ως έφηβοι.

Ακόμη και με πιθανά εμπόδια όπως το να προέρχονται από ένα νοικοκυριό με χαμηλό εισόδημα ή να μεγαλώνουν σε μια επικίνδυνη γειτονιά, οι ελκυστικοί άντρες εξακολουθούν να τα καταφέρνουν καλύτερα.

Οι όμορφες γυναίκες είχαν ένα μικρό πλεονέκτημα στην καριέρα τους έναντι άλλων γυναικών που θεωρούνταν λιγότερο ελκυστικές, αλλά οι άνδρες είδαν τα μεγαλύτερα οφέλη από τη φυσική τους εμφάνιση, σύμφωνα με την έκθεση.

Η εξωτερική εμφάνιση

«Αυτό υποδηλώνει ότι για τους άνδρες, το να είσαι ελκυστικός παίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σου επιτυχία, είτε πρόκειται για αύξηση, προαγωγή ή πρόσβαση σε πιο ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας», λέει ο Gugushvili.

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να περιγράψουν ισχυρούς, ικανούς ηγέτες είναι αρσενικά.

«Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί πρόεδροι των ΗΠΑ, για παράδειγμα, ήταν άνδρες με ύψος πάνω από έξι πόδια», σχολιάζει στο CNBC, η Jennie Blumenthal, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Corporate Rehab, μιας εταιρείας συμβούλων ηγεσίας. «Τείνουμε να υποθέτουμε ότι κάποιος πιο δυνατός, πιο ψηλός και πιο εμφανίσιμος είναι πιο ικανός να ηγηθεί, γεγονός που θέτει αυτόματα τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση».

Οι Gugushvili και Bulczak ανακάλυψαν ότι η ελκυστικότητα των γυναικών χαρακτηρίζεται τυπικά από «αδύναμα» γυναικεία χαρακτηριστικά, όπως το να είναι παθητική, ευχάριστη, τρυφερή και στοργική.

Ο Gugushvili επισημαίνει επίσης ότι ορισμένες εταιρικές κουλτούρες ευνοούν τα αρσενικά χαρακτηριστικά – έτσι, ενώ οι άνδρες αναμένεται να ηγούνται με αποφασιστικότητα, οι γυναίκες αποθαρρύνονται από το να αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας με υψηλό επίπεδο εξουσίας και τους δίνουν επιβλαβείς ταμπέλες όπως «δύσκολη» ή «ηγετική», επειδή θεωρείται μη ελκυστικό.

Με άλλα λόγια, το να είσαι ελκυστική γυναίκα είναι ασυμβίβαστο με τα ριζωμένα στερεότυπα και τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι για τους ηγέτες των επιχειρήσεων.

Η Blumenthal, πρώην στέλεχος του Fortune 500, λέει ότι οι γυναίκες ηγέτες υποφέρουν από μια «παγίδα αρεστότητας».

Για τις γυναίκες, η ομορφιά μπορεί να είναι μια υποχρέωση

Οι ελκυστικές γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες ποινές στο χώρο εργασίας για την εμφάνισή τους από τους άντρες.

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ελκυστικές γυναίκες συχνά θεωρούνται λιγότερο ικανές, από άλλες λιγότερο εμφανίσιμες και σε ακραίες περιπτώσεις, λιγότερο αξιόπιστες . Οι ελκυστικοί άνδρες δεν αντιμετώπισαν παρόμοιες επιπτώσεις για τη φυσική τους εμφάνιση.

«Οι γυναίκες νιώθουν τόση πίεση να τροποποιήσουν και να αστυνομεύσουν το σώμα τους, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα περιθώριο λάθους», λέει η Randi Braun, συγγραφέας μπεστ σέλερ του «Something Major: The New Playbook for Women at Work». «Οι γυναίκες κινούνται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο ελκυστικότητας και συχνά τιμωρούνται όταν αποτυγχάνουν να διατηρήσουν αυτό το πρότυπο, αλλά στη συνέχεια τιμωρούνται όταν το κάνουν – είναι μια κατάσταση απώλειας-απώλειας».