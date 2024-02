Κόπα Άφρικα: Η απίστευτη ιστορία της Ακτής Ελεφαντοστού (vids)

24 Ιανουαρίου: Η Ακτή Ελεφαντοστού απέλυσε τον Γάλλο προπονητή, Ζαν Λουί Γκασέ, λόγω ανεπαρκών αποτελεσμάτων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της. Ένα διαζύγιο που ήρθε κατά τη διάρκεια του Κόπα Αφρικα, όταν η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν σε δύσκολη θέση και ήταν πολύ πιθανό να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι οικοδεσπότες είχαν νικήσει στην πρεμιέρα των ομίλων την Γουινέα Μπισάου (2-0), αλλά στη συνέχεια είχαν ηττηθεί από Νιγηρία (0-1) και Ισημερινή Γουινέα (0-4), με αποτέλεσμα να πέσουν στην τρίτη θέση του ομίλου και να βρεθούν αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό. Οι κακές εμφανίσεις έφεραν την απομάκρυνση του Ζαν Λουί Γκασέ, αλλά για καλή τους τύχη πέρασαν στους «16» του Κόπα Αφρικα ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Μάλιστα, η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν η τέταρτη καλύτερη τρίτη, με τους οικοδεσπότες να συμπληρώνουν το παζλ των «16» ως η τελευταία ομάδα που πέρασε στην επόμενη φάση.

Μια πρόκριση που ήρθε στο και πέντε για τους οικοδεσπότες, οι οποίοι μπήκαν στους «16» του Κόπα Αφρικα κυριολεκτικά από το παράθυρο.

Μόλις έγινε γνωστό ότι θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης η διοίκηση της ομοσπονδίας άρχισε τις επαφές για να βρει τον αντικαταστάτη του Ζαν Λουί Γκασέ. Μία από τις ιδέες που έπεσε στο τραπέζι ήταν να πάρουν ως «δανεικό» από τη γαλλική ομοσπονδία τον Ερβέ Ρενάρ, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Μάλιστα, το 2015 ο Ρενάρ είχε οδηγήσει την Ακτή Ελεφαντοστού στην κατάκτηση του Κόπα Άφρικα. Ο 55χρονος είναι πλέον προπονητής στην εθνική ομάδα γυναικών της Γαλλίας, αλλά αυτό το διάστημα δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί η διοίκηση της ομοσπονδίας της αφρικάνικης χώρας, αλλά τελικά δεν επήλθε «γάμος» με τον έμπειρο προπονητή, με την Ακτή να κατεβαίνει στο παιχνίδι των «16» με την Σενεγάλη με τον Εμέρσε Φαέ στον πάγκο της, που ήταν μέχρι πρότινος βοηθός του Ζαν Λουί Γκασέ.

Στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν αουτσάιντερ και μάλιστα βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ (4’ Ντιαλό), αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 86’ με τον Κεσί και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι, όπου τελικά επικράτησε με 5-4.

Οι οικοδεσπότες, με τον Εμέρσε Φαέ στην τεχνική τους ηγεσία, πέρασαν στους «8» του Κόπα Αφρικα, όπου αντιμετώπισαν το Μάλι. Όπως και στο παιχνίδι με την Σενεγάλη, βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όταν οι αντίπαλοί τους σκόραραν στο 71’ με τον Νενέ. Όμως, δεν πτοήθηκαν. Βγήκαν μπροστά και στο 90’ ισοφάρισαν με τον Αντινγκρά. Εστειλαν το παιχνίδι στην παράταση και εκεί στο 120+2’ έκαναν το 2-1 με τον Ντιακιτέ, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

🚨🌍 GOAL | Mali 1-2 Cote d’Ivoire | Diakite

COTE D’IVOIRE WILL ADVANCE TO THE SEMI FINALS !!!!!!!!!!!!!!!!! AMAZING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/e4AWXY7Qvq

