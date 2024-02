Έμα Στόουν: «Ζούσα με τον φόβο των κρίσεων πανικού»

Η Έμα Στόουν αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στην παιδική ηλικία από τις κρίσεις πανικού αλλά και πώς κατάφερε να τις καταπολεμήσει.

Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου και πρωταγωνίστρια του Poor Things, σε συνέντευξή της στο National Public Radio δήλωσε ακόμα ότι ενώ αρχικά δυσκολευόταν να το αντιμετωπίσει, βρήκε έναν τρόπο να το ξεπεράσει.

«Ξεκίνησα τη θεραπεία, νομίζω γύρω στα 8 μου, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για μένα ακόμα και να φύγω από το σπίτι για να πάω στο σχολείο», είπε η Έμα Στόουν στο NPR. «Ζούσα κάπως υπό τον φόβο αυτών των κρίσεων πανικού».

Η ηθοποιός είπε ότι έπαθε την πρώτη κρίση πανικού όταν ήταν 7 ετών. Η Έμα Στοουν είπε ότι η πηγή του άγχους της σε νεότερη ηλικία προερχόταν από τον φόβο του χωρισμού από τη μητέρα της. «Είναι μία δύσκολη ηλικία να μπορείς να εκλογικεύσεις τις σκέψεις σου, όταν είσαι 7 ή 8 ετών, και να πεις στον εαυτό σου ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ρεαλιστικά. Ήταν πολύ δύσκολο να πείσω τον εαυτό μου για το αντίθετο» είπε η Έμα Στοόυν.

Όλα αυτά άλλαξαν, ωστόσο, όταν η Έμα Στόουν άρχισε την υποκριτική σε ηλικία 11 ετών. Η ηθοποιός είπε ότι η υποκριτική της παρείχε έναν τρόπο να επικεντρωθεί στη στιγμή χωρίς να ανησυχεί για το τι συνέβη πριν ή τι θα συνέβαινε αργότερα. Αυτές οι εμπειρίες έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται πλέον για το άγχος. Τώρα θεωρεί ότι ίσως και να είναι θετικό αν οι άνθρωποι ξέρουν τι να κάνουν με το άγχος και τις κρίσεις πανικού.

«Έχω πει σε πολλούς νεότερους ανθρώπους που παλεύουν με το άγχος, ότι από πολλές απόψεις το βλέπω πια ως ένα είδος υπερδύναμης», είπε η Έμα Στόουν. «Απλώς σημαίνει ότι έχουμε αυτά τα εργαλεία για να τα διαχειριστούμε. Και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το άγχος για παραγωγικά πράγματα, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα συναισθήματα που πυροδοτούν κάτι δημιουργικό, ή κάτι για το οποίο είσαι παθιασμένος. Το άγχος είναι σαν το καύσιμο στους πυραύλους γιατί δεν μπορείς παρά να σηκωθείς από το κρεβάτι και να κάνεις πράγματα και να συνεχίσεις να κάνεις πράγματα, επειδή έχεις όλη αυτή την ενέργεια μέσα σου. Και αυτό είναι πραγματικά ένα δώρο».

Emma Stone Says Acting Helped Refocus Her Childhood Anxiety: ‘Kind of a Superpower’ https://t.co/Rk4FSgXbNa

— People (@people) February 1, 2024